〈焦點股〉緯穎最強Q1賺逾7個股本 新天價突破5000元、市值近兆元
鉅亨網記者劉玟妤 台北
緯穎 (6669-TW) 受惠 AI 伺服器帶動，第一季稅後純益 141.14 億元，每股純益 75.95 元，賺逾 7 個股本，寫下最強第一季，激勵緯穎今 (8) 日價量齊揚，最高衝上 5250 元，創歷史新天價，位居千金股第 6 名，盤中市值超過 9500 億元，有望成為市值兆元俱樂部的新成員。
緯穎早盤以 4890 元開高走高，截至 11 點 15 分，股價衝上 5250 元，大漲逾半根停板，並創下歷史新天價，成交量則超過 2000 張。
受到記憶體價格上揚影響，緯穎與客戶溝通調整商業模式，4 月起部分客戶的記憶體改為「代採購模式」不計入營收。不過緯穎強調，全年的獲利金額不受商業模式改變影響，並預期全年出貨將年增雙位數百分比。
此外，緯穎也投資共同封裝光學 (CPO) 廠商 Ayar Labs，推動 CPO 進入機櫃級 AI 系統，搶攻超大規模 AI 運算市場商機。
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