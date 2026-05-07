緯穎Q1獲利141億元EPS 75.95元創同期高 全年出貨雙位數年增
鉅亨網記者劉玟妤 台北
緯穎 (6669-TW) 今 (7) 日公告第一季財報，第一季營收 2765.08 億元，稅後純益 141.14 億元，每股純益 75.95 元，營收、獲利及每股純益皆創歷史同期新高。展望全年，緯穎預期，全年出貨年增雙位數。
緯穎第一季營收 2765.08 億元，季減 5.45%，年增 62.03%；毛利率 7.55%，季增 0.32 個百分點，年減 1.15 個百分點；營益率 6.31%，季增 0.68 個百分點，年減 0.71 個百分點；稅後純益 141.14 億元，季增 2.34%，年增 44.12%，每股純益 75.95 元。
緯穎今天同步公告 4 月營收 827.31 億元，月減 16.14%，年增 29.67%；累計今年前 4 月營收 3592.39 億元，年增 53.22%。
緯穎表示，因應 AI 產品組合與零組件價格上揚，持續與客戶溝通調整商業模式，因此 4 月起部分客戶的記憶體改以「代採購模式」不計入營收。不過伺服器機櫃銷售呈現月增，獲利率也較 3 月提升。緯穎提到，全年獲利金額不受部分商業模式改變影響，並維持出貨雙位數成長看法。
緯穎看好 AI 及資料中心市場，第一季公司投資共同封裝光學 (CPO) 廠商 Ayar Labs，合作推動 CPO 進入機櫃級 AI 系統，搶攻超大規模 AI 運算市場商機。
另外，為因應客戶長期需求成長，緯穎董事會也通過增資子公司 Wiwynn International Corporation 5 億美元 (約新台幣 156.9 億元)，以充實營運資金。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 擬配發每股145元股息及20元股票股利 現金殖利率逾3%
- 今年AI產品比重續升超過50% 成長動能集中在下半年
- 技嘉AI訂單需求暢旺 4月營收522.7億元年增逾7成
- 〈焦點股〉勤誠受產品轉換影響4月營收月減 股價上沖下洗逾200元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇