緯穎Q1獲利141億元EPS 75.95元創同期高 全年出貨雙位數年增

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緯穎表示，因應 AI 產品組合與零組件價格上揚，持續與客戶溝通調整商業模式，因此 4 月起部分客戶的記憶體改以「代採購模式」不計入營收。不過伺服器機櫃銷售呈現月增，獲利率也較 3 月提升。緯穎提到，全年獲利金額不受部分商業模式改變影響，並維持出貨雙位數成長看法。