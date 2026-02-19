鉅亨網新聞中心 2026-02-20 07:30

聯想集團 (00992-HK) 正於美國加州面臨一項重大的集體訴訟。由 Almeida 律師事務所代表原告 Spencer Christy 提出的訴狀指控，聯想違反了美國司法部 (DOJ) 於 2025 年 4 月實施的「大宗敏感數據傳輸規定」。這項法規旨在防止美國公民的行為數據被轉移至「受關切國家」(如中國)，以避免國安威脅。

聯想在美遭集體訴訟 被控非法轉移大宗數據至中國(圖:shutterstock)

訴訟核心指控聯想在其官網 (www.lenovo.com) 部署了多種追蹤技術 (如 TikTok、Facebook、Google 等腳本)，在未經用戶明確同意的情況下，攔截並收集美國用戶的敏感個人數據。收集的內容包含 IP 地址、廣告 ID、Cookie、詳細瀏覽歷史 (URL) 及設備元數據。

‌



原告指出，聯想將這些大宗敏感數據傳輸至其位於北京的母公司聯想集團，或使其可被獲取。由於聯想集團受中國《國家情報法》等法規管轄，必須配合政府監視，這使得美國公民的數據暴露於「外國對手」手中。

訴訟稱，原告在 2025 年 11 月和 12 月多次訪問聯想的網站，觸發了追蹤器，違反了「他合理的隱私期望」，並導致「個人資訊未經授權披露給外國實體」。

訴狀警告，這些數據可用於建立軍事人員、政府官員或記者的詳細檔案，增加被威脅或敲詐的風險。

訴訟要求獲得集體訴訟地位，並尋求「救濟、賠償和追繳非法所得」，以及「由法院和 / 或陪審團確定的法定賠償金額」。

針對相關指控，聯想發表聲明全盤否認，強調關於「不當共享客戶數據」的說法均為虛假。聯想表示，其數據處理實務透明且合法，嚴格遵守包括美國在內的全球數據保護法規。

聯想進一步說明，美國用戶的數據存儲於北卡羅來納州與新加坡，並未傳輸至中國境內，且「聯想客戶體驗提升計畫 (LCEIP)」等程序僅在用戶選擇加入後運行。