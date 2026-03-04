鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-05 07:00

2026 年初一場由上游核心元器件驅動的漲價風暴正席捲整個消費電子市場。

中國國家發展改革委價格監測中心 2 月 28 日發布的數據顯示，截至 2026 年 1 月，全球記憶體晶片兩大主要產品 DRAM 和 NAND 快閃記憶體價格均創下 2016 年有統計數據以來最高值。

‌



以主流型號 DDR4 8Gb 顆粒為例，部分型號的現貨價格更從 2025 年低點的 3.2 美元飆漲至 15 美元，累計漲幅高達 369%。

前述人士表示，此次漲價的信號其實在線上渠道早已顯現。「線上從 3 月份前就已經開始調整了，要嘛是商品標價直接上調，要嘛是此前的優惠活動撤了。」

不過，他說道，針對學生的購機補貼政策仍在執行，因此學生群體的購機價格暫未受到此次漲價潮波及。

對於本次漲價的根本原因，前述知情人士向轉述了聯想的解釋：在當前全球記憶體晶片市場高度波動的背景下，聯想也面臨前所未有的挑戰。

具體而言，強大 AI 算力需求正在與普通 PC 升級需求爭奪有限晶片產能，這個結構性變化直接致使記憶體和硬碟價格不斷上漲。聯想預估未來 3 至 4 個季度都會持續面臨顯著價格上漲風險。

面對這一輪由上游核心技術革命傳導至終端消費市場的價格波動，該知情人士也流露出了作為從業者的迷茫。「在這個行業做了這麼多年，現在的行情真的有點看不懂了。」

他表示，不同於以往受節假日或產能周期影響的溫和波動，此次漲價來勢更猛，且不確定性極高。「按照目前的情況看，未來價格可能還會繼續往上走，甚至出現一天一個價的情況。」