輝達 ( NVDA-US ) 本週公告第一季財報，表現優於預期，加上 AMD( AMD-US ) 宣布將斥資超過 100 億美元，投資台灣產業，激勵英業達 ( 2356-TW ) 本周大漲逾 1 成，股價也寫下近 2 年來新高。

英業達本周漲 13.98%，並於周五 (22 日) 亮燈漲停，收 59.8 元，站上所有均線，且股價創近 2 年來新高。三大法人也連續 2 個交易日大買英業達，本周合計買超 4.5 萬張。

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輝達周三 (20 日) 公布第一季財報，單季營收達 816.2 億美元，年增 85%，創下歷史新高，優於市場原先預期的 788.6 億美元；調整後每股純益為 1.87 美元，同樣優於市場預期的 1.76 美元。