鉅亨網記者劉玟妤 台北
輝達 (NVDA-US) 本週公告第一季財報，表現優於預期，加上 AMD(AMD-US) 宣布將斥資超過 100 億美元，投資台灣產業，激勵英業達 (2356-TW) 本周大漲逾 1 成，股價也寫下近 2 年來新高。
英業達本周漲 13.98%，並於周五 (22 日) 亮燈漲停，收 59.8 元，站上所有均線，且股價創近 2 年來新高。三大法人也連續 2 個交易日大買英業達，本周合計買超 4.5 萬張。
輝達周三 (20 日) 公布第一季財報，單季營收達 816.2 億美元，年增 85%，創下歷史新高，優於市場原先預期的 788.6 億美元；調整後每股純益為 1.87 美元，同樣優於市場預期的 1.76 美元。
此外，AMD 執行長蘇姿丰也來台固樁，周五於論壇中指出，半導體與 AI 市場處於高速成長期，並持續深化與台灣供應鏈合作，宣布斥資超過 100 億美元投資台灣產業體系，而英業達身為 AMD ODM 合作夥伴，協助打造基於 AMD Helios 平台的系統，可望進一步受惠。
英業達指出，今年伺服器業務仍為公司主要成長動能，AI 伺服器與通用型伺服器將同步成長，看好全年伺服器營收年對年成長 30%，占整體營收比重將過半。