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〈電子五哥營收〉英業達前4月營收2850億寫新猷 下周法說聚焦AI伺服器展望

鉅亨網記者劉玟妤 台北

英業達 (2356-TW) 今 (6) 日公告 4 月營收 847.87 億元，累計今年前 4 月營收 2850.97 億元，年增 3 成，創下歷史新高紀錄。英業達對於伺服器後市，維持季增兩位數成長看法，將於下周二 (12 日) 召開法說會說明最新展望。 

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英業達前4月營收2850億寫新猷，下周法說聚焦AI伺服器展望。(鉅亨網資料照)

英業達 4 月營收 847.87 億元，月減 3.17%，年增 36.53%；累計今年前 4 月營收 2850.97 億元，年增 30.1%。 


至於筆電出貨，英業達 4 月筆電出貨 150 萬台，月減 31.82%，年減 11.76%。英業達管理層指出，由於筆電第一季客戶提前拉貨，出貨表現亮眼，墊高基期，因此預期第二季筆電季對季將小幅成長。 

伺服器展望方面，英業達目前維持先前看法，AI 伺服器與通用型伺服器需求仍強勁，預期第二季伺服器成長雙位數百分比，全年可望逐季增溫。智慧裝置部分，上半年仍處於淡季，需持續觀察後續市況。 


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英業達營收電子五哥AI伺服器

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