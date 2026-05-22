光學元件廠今國光1-4月稅後賺1.79億元 每股純益達1元

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-22 22:03

今國光 (6209-TW) 投入紅外線熱成像鏡頭市場開發已具成效，同時，今年第三季將在台灣將新設立紅外線熱成像鏡頭生產線供應市場需求， 而今國光今 (22) 日日公布 2026 年 4 月營收 4.14 億元、 稅後純益 3520 萬元，年增 4.8 倍，每股純益 0.19 元，加計第一季財報，每股純益 1 元。

今國光總經理陳義方。(鉅亨網記者張欽發攝)

今國光 2026 年第一季營收 11.58 億元，稅後純益 1.44 億元，每股純益爲 0.1 元，4 月自結獲利稅後純益 3520 萬元，年增 4.8 倍，每股純益 0.19 元，加上首季財報的獲利爲 1.79 億元，每股稅後賺 1 元。

‌



而已公布最新自結獲利數的光學元件廠還有大立光 (3008-TW)。大立光 2026 年 4 月稅後純益 18.31 億元，年增 88.54%，單月每股純益爲 13.95 元，而加計首季財報稅後純益 61.23 億元，合計達 79.54 億元，以大立光目前登記實收股本 13.08 億元計算，1-4 月每股純益爲 60.81 元。

今國光在台元科技園區的 AR/MR 眼鏡光波導與光引擎研發中心，不斷以主導開發光機引擎、光波導及顯示玻璃模組，預計 2027 年小批量生產；今國光證實，由於 CPO 的光通訊封裝需求與在 AR/MR 眼鏡光波導與光引擎開發，均屬半導體製程，今國光在既有研發中心設立之下，也積極開發中。

今國光在紅外線熱成像鏡頭市場開發已具成效，並在加鍺配方之外開拓出加硫的鏡片素材，強化了鏡頭產品的耐衝擊性，除在廣東佛山生產之外，今國光總經理陳義方指出，今年第三季將在台灣將新設立紅外線熱成像鏡頭生產線供應市場需求。