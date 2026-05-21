鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-21 20:08

為防範國際金融市場劇烈波動導致期貨市場「過度反應」，金管會今 (21) 日宣布，將督導期交所調整交易機制，現行「國外成分證券 ETF 期貨及選擇權」採取單一階段 ±15% 的漲跌幅限制，未來將比照國內股價指數、匯率及黃金等期貨商品，改採三階段漲跌幅限制與 5 分鐘「冷卻時間」機制，預計於 7 月 6 日起正式上路 。

金管會證期局副局長黃仲豪表示，我國證券市場國外成分證券 ETF 無漲跌幅限制，遇國外市場休市或國際金融市場大幅波動、重大突發事件時，其價格可能有較大波動。

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加上期貨市場開盤時間早於證券市場，在現貨 (標的 ETF) 尚未開盤前，期貨價格容易在短時間內出現異常波動或過度反應。為了引導市場冷靜並強化風險控管，因而規劃此次機制的調整，主要由業者提出建議。

本次調整分為「國外債券類」與「國外股權類」二大項目，皆由投信所發行、期交所掛牌的商品，國內 14 家專營期貨商均可受理交易。

國外債券類 ETF 期貨及選擇權方面，目前市面上共計 5 檔，由 4 家投信公司發行，包含元大美債 20 年、元大美債 1-3、中信高評級公司債、群益 ESG 投等債 20+、國泰 20 年美債。由現行 ±15% 改採 ±5%、±10% 及 ±15% 三階段漲跌幅限制。

國外股權類 ETF 期貨及選擇權部分，目前市面上共計 8 檔，由 5 家投信公司發行，包括富邦上證、元大上證 50、國泰中國 A50、富邦深 100、群益深證中小、富邦越南、國泰智能電動車、統一 FANG+，將改採 ±7%、±10% 及 ±15% 三階段漲跌幅限制。

根據規劃，不論是股權類或債券類期貨商品，當交易價格觸及第一階段或第二階段的漲跌幅限制時，市場將自動進入 5 分鐘的「冷卻時間」。在冷卻時間內，交易人仍可在當階段的限制範圍內進行交易；5 分鐘冷卻期結束後，系統才會進一步放寬至下一階段的漲跌幅限制。

若是價格一路上衝或重挫至第三階段的 ±15% 限制，黃仲豪解釋，此機制為價格限制而非暫停交易，概念上如同台股的漲跌停鎖死，下單的最高或最低價格將被鎖定在 ±15% 的極限，並不會停止撮合。

過去是否頻繁觸及 ±15% 上限才被迫修改規則？黃仲豪坦言，實務上真正觸及 15% 的次數「雖有，但不多」，主要是為了預先防範。當市場情緒激昂時，5 分鐘的冷卻期能讓交易人有時間消化國際市場資訊、重新思考布局，有助於造市商發揮功能。