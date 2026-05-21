鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-21 16:50

阿里巴巴集團主席蔡崇信與首席執行官吳泳銘周三 (20 日) 發布年度致股東信，明確將「即時零售」列為淘天平台升級的核心戰略支柱，並首次披露盒馬 GMV 突破千億大關。

蔡崇信吳泳銘致股東信定調：即時零售成核心支柱 AI驅動阿里雲端業務成長40%(圖:shutterstock)

信中強調，隨著消費者對 30 分鐘送達的期待成為常態，阿里必須以 AI 驅動即時零售，走在需求前端以保持競爭力。

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數據印證了戰略成效。去年 4 月啟動的「閃購戰役」已推動市場從「一家獨大」轉向「兩強競爭」。

阿里巴巴最新財報顯示，今年首季淘寶閃購整體訂單規模達去年同期 2.7 倍，其中關鍵的非餐零售更激增 3 倍，公司預期新財年內單位經濟模型 (UE) 將轉正。

目前，淘寶閃購、天貓超市與盒馬已形成完整的即時零售版圖。年報同步披露，2026 財年盒馬總 GMV 達 1070 億元，線上交易佔比超 60%，並連兩年實現全年經調整 EBITA 獲利。

股東信同時勾勒出阿里巴巴在 AI 時代的全方位布局。蔡崇信與吳泳銘判斷，通用人工智慧 (AGI) 已到關鍵轉折點，AI 智能體將成為數位世界核心交互界面。

阿里巴巴正從「投入期」邁向「商業化回報期」，最新一季雲智能外部商業化收入增速加速至 40%，其中 AI 相關收入佔比達 30%。

為鞏固全棧優勢，阿里巴巴在基礎設施層實現平頭哥自研 AI 晶片量產；模型層以千問 (Qwen) 為核心，近三個月迭代三個版本，最新 Qwen3.7-Max 專為智能體設計，同時推出 HappyOyster 等專用模型；應用層則形成 C 端「千問 App」與 B 端「悟空」平台的雙輪驅動，深度整合淘寶、高德、支付寶等生態，構建生活與生產的全場景 AI 服務。