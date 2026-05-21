鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-05-21 09:58

中國國家主席習近平 20 日（周三）在北京人民大會堂同俄羅斯總統普丁會談後共同會見記者，習近平表示，這是普丁第二十五次訪問中國，充分體現中俄關係的高水準和特殊性。

中國、俄羅斯發聯合聲明，稱單邊脅迫逆流湧動。（圖：新華社）

據《新華社》報導，習近平說，他同普丁舉行深入友好、富有成果的會談，就一系列重大問題進行了戰略溝通，共同簽署兩國進一步加強全面戰略協作、深化睦鄰友好合作的聯合聲明，見證達成多份重要雙邊合作文件。兩國還將發表關於倡導世界多極化和新型國際關係的聯合聲明。

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據《央視》報導，以下是中俄關於倡導世界多極化和新型國際關係的聯合聲明：

中華人民共和國和俄羅斯聯邦都擁有悠久歷史文明，是聯合國創始會員國和安理會常任理事國，均是多極世界中的重要力量，在維護全球力量平衡和完善國際關係體系中發揮建設性作用。遵循中俄 1997 年 4 月 23 日《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於世界多極化和建立國際新秩序的聯合聲明》、2005 年 7 月 1 日《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於 21 世紀國際秩序的聯合聲明》、2017 年 7 月 4 日《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於當前世界形勢和重大國際問題的聯合聲明》，以及 2022 年 2 月 4 日《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於新時代國際關系和全球可持續發展的聯合聲明》精神，雙方聲明如下：

一、第二次世界大戰結束以來，國際格局和力量對比加速演變。

一方面，非殖民化浪潮及冷戰結束使全球主權國家數量大幅增加，國際社會更具多樣性和複雜性，亞洲、非洲、中東、拉美和加勒比地區國家發展水準及國際影響力躍升，區域性和跨區域性組織數量激增，涵蓋國際政治、安全、經濟和人文合作等各領域，且在全球事務中發揮的作用持續提升。世界範圍內的互聯互通和相互依存達到人類歷史上前所未有的水準。某些國家肆意操控國際事務，以殖民時代思維將自身利益強加於全世界，限制其他主權國家發展的做法已徹底失敗。

21 世紀的國際關係體系正經歷深刻變革，向多極化和新型國際關係逐漸演變。多數國家根據自身歷史經驗，已深刻認識到新時代的到來，反對將世界劃分為相互對抗的地區和陣營，強調必須建設更為團結的國際社會，並尊重彼此根本利益，平等相待，互利合作。

另一方面，國際形勢愈加複雜，單邊脅迫、霸權主義、陣營對抗及新殖民主義逆流湧動，國際法和國際關係基本準則不斷遭到踐踏，諸多全球治理機構在協調國家間行動和調解國際爭端時更加困難，難以有效運轉。世界和平與發展面臨新的風險和挑戰，存在國際社會碎片化和倒退回叢林法則的危險。

二、雙方呼籲國際社會秉持以下主要原則倡導平等有序的世界多極化，建構包括更加公正合理的全球治理體系在內的新型國際關係：

（一）堅持開放包容、互利合作

應尊重各國主權、領土完整和獨特性，尊重各主權國家自主選擇的發展道路和發展模式。努力彌合分裂和消除各領域跨國障礙。世界上沒有放之四海而皆準的發展道路，不存在高人一等的國家和民族。在錯綜複雜的國際形勢下，不同國家間的自然差異不應成為發展平等互利、相互尊重的國家間關系的障礙。國際政治關係民主化和建構更加開放的世界經濟符合各國根本利益。運用單邊手段解決共同問題、任何形式的霸權主義和脅迫性政策均不可接受。

（二）堅持安全平等且不可分割

在人類共同面對的風險和挑戰日益增長背景下，建構更加團結的國際社會意味著一國安全不能以損害他國安全為代價。各主權國家在保障自身安全方面都享有平等權利。應重視各國合理安全關切，就安全問題加強協調，抵制陣營對抗和「零和博弈」，反對軍事同盟擴張、混合戰爭和代理人戰爭，主張建構均衡、有效、可持續的新型全球和地區安全架構。應堅持通過對話協商以和平方式解決分歧爭端，消弭衝突根源性問題。不可強迫主權國家放棄中立。

（三）堅持促進國際關係民主化、完善全球治理體系

所有國家及國家集團均可自由選擇合作夥伴和國際協作模式。霸權主義不可接受，應予以抵制。任何國家或國家集團不得控制國際事務、主宰他國命運、壟斷發展優勢。全球治理體系應得到不斷完善，為各國平等參與決策進程、共同受益創造條件。全球治理作為規範國際關係體系的重要抓手，應奉行主權平等、遵守國際法治、踐行多邊主義、倡導以人為本、注重行動導向。堅持多邊主義是解決全球性複雜問題的主要辦法，應強化其作用，防止聯合國權威被削弱。聯合國及其他多邊機構改革應服務全人類利益，不斷提升發展中國家在國際體系中的代表性和發言權。《聯合國憲章》是國際關係的基本準則，必須全面、完整地遵守。不能以少數國家制定的規則取代普遍接受的國際法則。大國應切實承擔起自身特殊責任和使命，加強自我約束，不濫用自身實力。

（四）堅持世界文明和價值多樣性

人類各種文明平等且具有獨特價值，沒有高低、優劣之分。任何一種文明的道德精神體系都不應被視為具有排他性並優於其他文明。各國應倡導堅持平等、互鑑、對話的文明觀，增強不同民族和文明間的相互尊重、理解、信任與交流，促進各國人民相知相親，保護文化和文明多樣性。堅決反對以人權為藉口干涉別國內政，將人權問題政治化、工具化。宗教是人類文化的重要載體，在促進民心相通方面具有獨特作用，各國應為宗教對話與交流創造良好環境。