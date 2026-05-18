鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-18 15:20

印尼金融市場在結束公共長假後重新開市，受到全球油價上漲及地緣政治動盪影響，印尼盾兌美元匯率周一 (18 日) 跌至歷史新低。

長假後重新開市 印尼盾跌至歷史新低(圖:shutterstock)

交易數據顯示，印尼盾周一下跌約 0.9% 至 1%，匯率一度觸及 1 美元兌 17,630 至 17,670 印尼盾的歷史低點，成為當日東南亞表現最差的貨幣。今年以來，印尼盾累計跌幅已超過 5%。與此同時，雅加達股市也未能倖免，主要指數跌幅超過 4%。

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除了受匯率拖累外，MSCI 指數日前以「股權過於集中」為由，將多檔印尼股票從其指數中剔除，進一步加劇了股市的拋售壓力。

印尼作為亞洲對油價波動最為敏感的國家之一，近期因伊朗戰爭導致的國際油價飆升，直接衝擊其國內經濟。油價上漲預計將迫使政府增加能源補貼，進而擴大財政赤字。受此影響，惠譽 (Fitch) 與穆迪 (Moody"s) 今年已將印尼的信用評級展望下調至「負面」。

面對金融市場的劇烈波動，印尼總統普拉博沃 (Prabowo Subianto) 在東爪哇省的活動中試圖安撫公眾。他強調印尼經濟基本面依然強韌，並表示印尼擁有充足的食品與能源供應。

儘管總統表現樂觀，但印尼央行正面臨捍衛本幣的巨大壓力。普拉博沃近期曾因匯率下跌指責央行總裁 Perry Warjiyo，但隨後也批准了更嚴格的外匯規定與流動性措施。