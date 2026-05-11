鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-11 19:00

佳世達科技股份有限公司 (2352-TW）委由臺灣銀行及第一商業銀行統籌主辦新台幣 120 億元永續指標連結聯貸案，今 (11) 日完成聯貸簽約，簽約儀式假臺灣銀行總行舉行，由臺灣銀行董事長凌忠嫄女士、第一商業銀行董事長邱月琴女士與佳世達科技董事長陳其宏先生共同主持。

臺銀表示，該聯貸案資金用途為償還既有金融機構借款暨充實中期營運週轉金，由臺銀和一銀擔任管理銀行，原預計募集 100 億元，在 13 家金融同業踴躍參與下，超額參貸 2.07 倍，承諾金額達 207 億元，最終以 120 億元結案，充分顯示金融同業對佳世達科技事業轉型成果及營運表現給予高度肯定。

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本聯合授信案將連結廢棄物回收率、公司永續評鑑、綠色供應鏈關鍵供應商稽核完成率及公司治理評鑑等多項永續連結指標，依佳世達科技實際永續績效，提供貸款優惠，以實際行動支持公司實踐「共創共好 永續抵佳」的永續經營目標。

佳世達集團在液晶顯示器和投影機等製造領域居全球領導地位，近年高附加價值事業轉型成功，已成為橫跨資通訊、醫療、智慧解決方案及網路通訊四大事業的跨領域科技集團；現階段公司正積極投資四大事業並致力擴大高毛利事業，2025 年合併營收連續 5 年突破 2 千億元，其中醫療事業營收突破 300 億元及智能解決方案營收達 360 億元、均創歷史新高，全年度營業毛利率達 16.8%，連續三年突破 16%。

展望 2026，公司將持續深化醫療與 AI 雙引擎布局，且將 AI 布局列為未來轉型的重要核心，將從「數據、演算法、算力」三大主軸著手，並透過集團資源整合，進一步拓展 AI 應用與基礎建設市場，以驅動集團的持續成長。

此外，佳世達科技作為大艦隊的旗艦企業，引領艦隊夥伴在環境、社會、治理面積極採取永續行動，連續七年榮獲「亞洲最佳企業雇主獎」、連續三年入選標普全球永續年鑑（The S&P Global Sustainability Yearbook 2026）獲得全球排名前 5% 的殊榮，顯示佳世達集團深耕企業永續經營的卓越成果。