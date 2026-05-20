鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-20 16:12

敬鵬 (2355-TW) 在全球車廠的需求回升同時，首季汽車板出貨占比升至 77%，優於去年的占比平均值的 75%，同時含航太、LEO 板的網通板歸類占比也穩住在 5% 占比水準，法人看好 2026 年敬鵬的整體營運將較去年回升，敬鵬今 (20) 日指出，包括匯率、原物成本及對客戶轉嫁能力將成爲影響今年獲利三大關鍵因素。

敬鵬：匯率、原物成本及對客戶轉嫁能力成今年影響獲利三大關鍵。(鉅亨網記者張欽發攝)

至於市場傳出生產專業度高的敬鵬，以其在台灣、中國大陸及在泰國擴充之中的高度產能獲台股大型 PCB 集團所看上，有意進一步納入爲集團的策略聯盟廠，尤其是今年敬鵬股東會將進行董事全面改選之際，是否爲出現敬鵬經營權的重大變化，爲市場關注，但敬鵬對此一市場說法表示不評論。

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敬鵬在 2026 年首季營收 40.56 億元年增 5.61%，在車市需求回溫、跨足工業電子板及航太、低軌衛星 (LEO) 板接單逐漸成型，且目前並沒有 CCL 缺料的干擾生產，法人看好 2026 年敬鵬的整體營運將較去年回升，且敬鵬 2026 年首季營收 40.56 億元，毛利率 12.08%，稅後純益 2.47 億元，每股純益 0.62 元。

先前敬鵬來自客戶端的訊息顯示，客戶對 2026 年甚至 2027 年的市場需求並不看好，但今年首季卻出現明顯轉折，敬鵬指出，由於客戶在汽車由油轉電過程中，面臨成本過高及安全規格堅持，導致電動車銷售不順，獲利也不佳，回頭強化燃油車產品線，帶動汽車市場回溫。

敬鵬 2026 年第一季汽車板出貨營收占比升至 77%，優於去年的占比平均值的 75%，同時含航太、LEO 板在內的歸類網通板占比也在 5% 占比水準。敬鵬指出，由於敬鵬出貨以收美元爲主，因即使營收動能顯現，新台幣兌美元匯率走勢，仍爲影響敬鵬獲利的重關鍵。