〈金融業徵才〉國營金飯碗來了！臺銀招考245名新血 4.4萬起薪應屆畢業可報考
鉅亨網記者張韶雯 台北
國營行庫領頭羊臺灣銀行正式啟動 115 年度新進人員招考，預計錄取一般金融人員及儲備理財專員共 245 名 。本次招考起薪約 40,900 元至 44,500 元，並特別開放應屆畢業生先行報考 。報名時間自即日起至 5 月 13 日止，採網路報名方式，筆試則定於 5 月 30 日登場 。
為了強化金融服務能量並深化人才布局，臺銀宣布大規模招考計畫，包含正取 167 名、備取 78 名 。
作為國營事業，臺銀強調其具備三大核心優勢，首要為完善的漸進式培訓與輔導，如儲備理財專員擁有系統化的財務規劃培訓，一般金融人員則有清晰的試用期考評與證照輔導 。其次是透明的升遷管道與多元職涯發展，同仁可透過內部甄選參與跨部門輪調或深耕專業領域 。第三則是優渥且具保障的福利待遇，除具競爭力的薪資外，還有國營事業專屬獎金與穩定的工作環境 。
在薪資待遇方面，一般金融人員正式派用後月薪約 40,900 元，儲備理財專員則約 44,500 元，相關獎金另計 。此次甄試流程分為兩階段，第一試筆試於 5 月 30 日舉行，通過後將於 7 月 11 日進行第二試口試 。
臺銀人力資源處處長方太源表示，歡迎具備金融熱忱的優秀人才踴躍挑戰 。有意報考者可至台灣金融研訓院網站的甄試專區查詢詳細簡章資訊 。隨著數位金融與理財需求日益增長，臺銀持續透過人才招募維持其市場競爭力，為長期人生與家庭規劃提供後盾 。
- 免費體驗5萬美元模擬交易 投資全球資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇