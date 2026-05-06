〈金融業徵才〉國營金飯碗來了！臺銀招考245名新血 4.4萬起薪應屆畢業可報考

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作為國營事業，臺銀強調其具備三大核心優勢，首要為完善的漸進式培訓與輔導，如儲備理財專員擁有系統化的財務規劃培訓，一般金融人員則有清晰的試用期考評與證照輔導 。其次是透明的升遷管道與多元職涯發展，同仁可透過內部甄選參與跨部門輪調或深耕專業領域 。第三則是優渥且具保障的福利待遇，除具競爭力的薪資外，還有國營事業專屬獎金與穩定的工作環境 。