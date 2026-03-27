鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-27 09:50

隨著畢業季將至，金融業年度搶才大戰升溫，合庫金控 (5880-TW) 旗下合作金庫銀行（合庫銀行）啟動 115 年度第二波大規模徵才，預計招募 400 名生力軍，本次招募截至 4 月 8 日止，筆試與口試將分別於 4 月 25 日及 5 月 31 日舉行，錄取名單預計於 6 月 8 日公布，並自 7 月起陸續進用 。合庫銀行近 5 年已 3 度調薪，114 年整體加薪調幅約 5.65%，且 113 年度年終獎金平均近 7 個月，憑藉具競爭力的薪酬制度，成為金融求職者的熱門選擇 。

合庫銀行本次招募規模涵蓋 20 類職別，包括儲備菁英 (GA)、一般金融人員、徵授信、理財、法務法遵、建築工程，以及金融科技與資安人員等，全面佈局從前線營運到數位科技領域的人才 。為吸引多元背景人才，儲備菁英與一般金融人員不限科系，並開放應屆畢業生先行報考，提供社會新鮮人踏入職場的絕佳機會 。

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針對人才發展，合庫銀行近年同步優化升遷機制，實施新進人員加速升遷條款，並建立海外儲備人員甄選制度，鼓勵員工外派歷練以達成職涯目標 。此外，合庫提供完善的教育訓練與優渥福利，包含生育津貼、員工持股信託及優於勞基法的休假制度，讓同仁能兼顧職業發展與家庭生活 。