鉅亨網新聞中心 2026-04-20 13:57

上海市政府周一 (20 日) 發布《上海市推動產業互聯網平台賦能產業發展行動方案（2026-2028 年）》，旨在進一步發揮產業互聯網平台對產業發展的賦能作用。該方案明確提出，上海將聚焦新能源汽車、電子信息、集成電路、具身智能及先進材料等重點產業鏈，致力於將上海打造為「數智驅動、深度賦能、生態協同、開放聯動」的平台創新策源地。

根據方案，上海力爭到 2028 年打造「10+20+X」產業互聯網標竿平台。具體目標包括培育 10 家以上具有國際影響力的龍頭企業、20 家以上具備市場競爭優勢的高成長性企業，並扶持一批新賽道平台及專業服務平台。

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方案列出四大重點任務：

在賦能任務方面，方案支持企業建設工業品一站式採購平台，利用人工智能與「智能物料管家」技術，在航太與新能源汽車領域實現物料供應「當日達、次日達」。針對人形機器人與低空無人機等新興領域，上海將推動電子元器件在線交易平台建設，並推廣「機器人即服務」（RaaS）新模式，提供場景化租賃與內容編程解決方案。此外，方案也強調做強大宗商品交易平台，完善「上海價格」編制，提升鋼鐵、有色金屬等大宗商品的全球資源配置能力。

為提升平台的數智化服務能級，上海將建立產業互聯網平台與語料公共服務平台的合作機制，建立行業專業語料庫與垂類大模型。政府將根據規定給予企業「算力券」與「模型券」支持，鼓勵人工智能研發應用。技術應用上，將推廣「工藝智能拆單 + 智能排產」等雲化產品，並開發具備多智能體協同能力的「Agent to Agent」產品，優化複雜業務場景的自主協同能力。

方案支持產業互聯網平台建設海外獨立站，發展「伴隨式出海」模式，支持「一帶一路」沿線的新能源、光伏及機械裝備維保項目。政策面將落實跨境電商 9810 出口模式的「離境即退稅」政策，並支持企業透過併購整合國外品牌、渠道與研發板塊。此外，上海也將整合法律、會計、檢驗認證等專業資源，構建全方位的出海服務網絡。