鉅亨網新聞中心 2026-05-18 14:30

隨著政策效應的持續釋放，上海房地產市場在 2026 年春季展現出強勁的復甦態勢。根據中國國家統計局最新數據，4 月份上海不論在新成屋或二手住宅的價格漲幅均領先全國，成為房市「小陽春」的指標性城市。

上海房市領跑一線城市 「滬七條」鬆綁政策激發「小陽春」回暖潮(圖:shutterstock)

價格與成交量雙雙衝高

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數據顯示，上海 4 月二手住宅銷售價格環比上漲 0.7%，位居 70 個大中城市之首；新建商品住宅價格也環比上漲 0.4%，與杭州、吉林並列全國漲幅第一。

除了價格走強，成交量更是連創新高。3 月份上海二手房成交量突破 3.1 萬套，創下近五年單月新高；4 月網簽量達 2.8 萬套，也是近十年同期最高點。進入 5 月後熱度不減，5 月 10 日單日成交量甚至達到 1,664 套，刷新五年來的單日紀錄。

「滬七條」拆解門檻

市場分析將這波復甦的核心推動力，歸因於 2 月底發布的優化房市「滬七條」。新政策從購房資格、貸款支持及稅收負擔三個維度大幅鬆綁：

購房資格放寬： 非滬籍居民在外環內購房的社保或個稅年限由 3 年縮短至 1 年；持有居住證滿 5 年的家庭可直接購房。

貸款額度提升： 公積金最高貸款額度從 160 萬元調升至 240 萬元，多子女家庭更可達 324 萬元。此外，公積金貸款全面實施「認房不認貸」，減輕了改善型家庭的負擔。

稅費優化： 針對滬籍家庭成年子女購買首套唯一住房，暫免徵收房產稅，精準撬動了在地青年的置換需求。

買賣議價空間縮小

市場回暖直接影響了買賣雙方的博弈。隨著成交量攀升，房東心態趨於強勢，「跳價」現象重現市場，議價空間從去年 4 月的 - 5.00% 縮小至 - 3.24%。目前市場呈現「量先於價、剛需先於改善」的特徵，500 萬元以下的「上車盤」去化最快，並藉此激活了整個置換鏈條。