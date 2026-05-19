鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-19 20:10

投資人請留意手邊的持股分類！櫃買中心在上櫃公司 114 年度財務報告公告申報期限後，依據規定完成了每年的定期檢視調整 。根據最新的檢核結果，本次總計有 13 家上櫃公司因為自身營收結構與業務版圖的轉變，依規定調整產業類別，並將自 115 年 6 月 1 日起正式實施 ，13 家中有 3 家轉為「電機機械」類，其次綠能、半導體也各有 2 家。

觀察本次的名單可以發現，這波產業類別調整在各行業間出現了有趣的消長趨勢。

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「電機機械」是本次獲劃入公司數量最多的產業類別，總計有 3 家公司齊聚該類股。其中，光譜電工（5381-TW）由電子零組件業轉入 ；廣運機械工程（6125-TW）由光電業轉入 ；而原本屬於鋼鐵工業的友鋮（7718-TW）也改劃為電機機械 ，顯示出這三家公司近年在機電與自動化等相關領域的轉型成效。

此外，「半導體業」、「居家生活」與「數位雲端」等三大熱門板塊，在此次調整中也各有 2 家公司加入。在半導體業方面，台積電供應鏈夥伴弘塑（3131-TW）由其他電子業調整為半導體業 ，設備廠川寶科技（1595-TW）也由電子零組件業順利改掛半導體業 。

在居家生活方面，則有泰茂（2230-TW）由電機機械轉入 、全域（3067-TW）由其他電子業轉入 。近年備受市場關注的數位雲端產業，則迎來中湛（6236-TW）與智通科創（8932-TW）這 2 家原本歸類在「其他」的公司轉入 。

其餘的零星調整還包括：台聯電（4905-TW）由通信網路業跨足改掛「生技醫療」 ；欣厚科技（4924-TW）由電腦及週邊設備業轉型為「綠能環保」 ；華電聯網（6163-TW）由通信網路業調整為「資訊服務業」 ；以及斐成（3313-TW）由其他轉入「建材營造」 。