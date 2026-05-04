鉅亨網記者張韶雯 台北
櫃買中心為協助投資人掌握上櫃公司 115 年第 1 季及興櫃公司 114 年度財務資訊，規劃一系列共計 6 場次的櫃買市場業績發表會，將於 5 月 18 日起隆重登場。本次活動聚焦智慧醫療、半導體、AI 產業鏈及民生經濟等熱門主題，共邀請弘塑 (3131-TW)、穩懋 (3105-TW)、金色三麥 (7757-TW) 等 20 家公司參與。櫃買中心強調，業績發表會是公司與投資人雙向交流的最佳平台，除能提升資訊透明度，投資人更能與高階主管面對面請益。
櫃買中心表示，配合財務報告陸續公告，為利投資人瞭解公司最新財務及業務資訊，特別安排於 5 月 18 日、20 日、21 日、26 日、28 日及 29 日，舉辦一系列業績發表會。舉辦地點分別在台北花園大酒店 2 樓國際廳或櫃買中心 11 樓多功能資訊媒體區。
為凸顯櫃買市場特色及產業聚落，本系列發表會安排多樣化主題，各場主題分別為興櫃新星、智慧醫療與邊緣 AI、半導體、AI 產業鏈、永續與 AI 應用及民生經濟等。
參與公司包含興櫃新星錸恩帕斯 (7907-TW)、芝普 (7858-TW)、廌家科技 (7915-TW) 於 18 日打頭陣；20、21 日重點在醫療與半導體領域，則有聯合 (4129-TW)、艾訊 (3088-TW)、醫揚 (6569-TW)、沛亨 (6291-TW)、晶焱 (6411-TW)、力領科技 (6996-TW)、意德士科技 (7556-TW) 等。
5 月 26, 28 及 29 日則舉辦 AI 產業鏈與永續應用場次，邀請弘塑 (3131-TW)、穩懋 (3105-TW)、耕興 (6146-TW)、崇越電 (3388-TW)、衛司特 (6894-TW) 及汎瑋材料 (6967-TW)。民生經濟場次則由新麥 (1580-TW)、金色三麥 (7757-TW)、數泓科 (6855-TW) 與崇友 (4506-TW) 壓軸。
櫃買中心指出，長期以來投資人參與業績發表會相當熱絡，公司可藉此說明經營方向與願景，投資人則能即時掌握產業動態。為服務未能親自到場的人士，各場次均提供現場直播與影音存檔供瀏覽。
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