鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-04 11:20

櫃買中心為協助投資人掌握上櫃公司 115 年第 1 季及興櫃公司 114 年度財務資訊，規劃一系列共計 6 場次的櫃買市場業績發表會，將於 5 月 18 日起隆重登場。本次活動聚焦智慧醫療、半導體、AI 產業鏈及民生經濟等熱門主題，共邀請弘塑 (3131-TW)、穩懋 (3105-TW)、金色三麥 (7757-TW) 等 20 家公司參與。櫃買中心強調，業績發表會是公司與投資人雙向交流的最佳平台，除能提升資訊透明度，投資人更能與高階主管面對面請益。

櫃買中心表示，配合財務報告陸續公告，為利投資人瞭解公司最新財務及業務資訊，特別安排於 5 月 18 日、20 日、21 日、26 日、28 日及 29 日，舉辦一系列業績發表會。舉辦地點分別在台北花園大酒店 2 樓國際廳或櫃買中心 11 樓多功能資訊媒體區。

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為凸顯櫃買市場特色及產業聚落，本系列發表會安排多樣化主題，各場主題分別為興櫃新星、智慧醫療與邊緣 AI、半導體、AI 產業鏈、永續與 AI 應用及民生經濟等。