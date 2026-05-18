鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-18 22:37

櫃買中心最新統計指出，上櫃公司應於 115 年 5 月 15 日公告申報 115 年第 1 季財務報告者共計 887 家，有獲利公司佔 74%，其中第 1 季 EPS 超過 10 元的獲利資優生公司計有 13 家 。經統計，全體上櫃公司 115 年第 1 季總營收高達約 8536 億元，較前一年同期增加 1340 億元，年增幅度達 19% 。

另外，在獲利表現方面更是亮眼，第 1 季稅前淨利達 1365 億元，較前一年同期大幅增加 617 億元，暴增幅度高達 82% 。這項亮麗的數據顯示出上櫃公司整體營收表現維持穩健成長的步伐，整體的獲利能力更是齊創佳績 。

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櫃買中心進一步深入指出，上櫃公司 115 年第 1 季獲利表現較去年同期呈現成長的公司計有 500 家，約占整體申報上櫃公司的 56% 。若從產業別進行分析，獲利成長金額前三大之產業分別為半導體業、電腦及週邊設備業，以及金融業，成為推升這波獲利大躍進的主力引擎 。

在市場最關注的每股盈餘（EPS）表現方面，經櫃買中心統計，第 1 季 EPS 超過 10 元的獲利資優生公司計有 13 家 ；EPS 在 5 元以上但未達 10 元的公司則計有 15 家 ；而 EPS 在 2 元以上且未達 5 元的公司也計有 98 家 。整體而言，第 1 季維持獲利的獲利上櫃公司共計達 656 家，約占全體上櫃公司的 74% 。

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