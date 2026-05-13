鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-13 10:53

在英國議會執政黨工黨近期地方選舉遭遇重挫後，工黨內部出現嚴重分裂。超過 80 名工黨下院議員和多名內閣成員要求工黨領袖、首相施凱爾辭職或提出辭職時間表。

截至 12 日（周二），已有 4 名政府官員辭職，並要求施凱爾下台。

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英國負責住房、社區及地方政府事務的政務次官米婭塔 · 法恩布拉、英國內政部政務次官傑絲 · 菲利普斯、司法部政務次官亞歷克絲 · 戴維斯 - 瓊斯、衛生事務官員祖比爾 · 艾哈邁德相繼宣布辭職，並公開要求施凱爾設定離任時間表或辭職。

外界普遍認為，隨著更多政府成員公開辭職，工黨內部有關領導權問題的分裂進一步公開化。

但在工黨內部，仍有不少支持施凱爾的聲音。據英國方面 12 日消息，已有超過 100 名工黨下院議員簽署聲明，支持施凱爾留任。

英國媒體援引上述聲明，稱工黨地方選舉失利，表明工黨需要重獲選民信任，應攜手合作，現在不是展開工黨領袖競選的時候。

施凱爾在 12 日舉行的內閣會議上表示他將繼續執政。