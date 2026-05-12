鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-12 18:30

英國政壇正陷入新一輪的領導力危機。在剛過去的地方選舉中遭遇慘敗後，現任首相施凱爾 (Keir Starmer) 的執政地位已岌岌可危，引發金融市場對英國財政政策不確定性的高度憂慮。

地方選舉慘敗引發黨內「嘩變」

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本次政治危機的導火線是工黨在上周的地方議會選舉中表現極差，在英格蘭地區丟失了約 1,500 個席位及 30 多個地方議會的控制權，選票大量流向右翼的英國改革黨與左翼的綠黨。民調顯示，高達 74% 至 77% 的民眾在生活成本、移民及稅收等核心議題上對工黨政府失去信心。

目前，已有至少 77 名工黨議員 (約占黨內總數的 20%) 公開要求施凱爾立即辭職或設定明確的下台時間表。住房與社區部初級部長法恩布勒 (Miatta Fahnbulleh) 周二 (12 日) 宣布辭職，成為首位因不滿施凱爾領導而離去的閣員，她直言公眾已不相信施凱爾能帶領變革。

此外，內政大臣馬穆德 (Shabana Mahmood)、外交大臣古柏 (Yvette Cooper) 等多名重量級內閣成員也傳出勸說施凱爾有序交權。

儘管施凱爾在周一的講話中承認政府「犯了錯」，但仍堅稱不會「走開」，並警告頻繁更換領導人將引發如保守黨執政時期的政局混亂。

金融市場憂心財政失守

政壇動盪迅速波及金融市場。投資者擔心潛在的領導層更迭可能導致新政府為爭取民意而放寬財政規則、增加公共支出與債務。

債市： 英國政府借貸成本飆升。30 年期國債殖利率於周二一度大漲 11 個基點至 5.79%，創下 1998 年以來的新高；10 年期國債殖利率也升至 5%，反映市場對未來債券增發的恐慌。

匯市： 英鎊兌歐元匯率跌至 4 月下旬以來最低，市場正被迫將政權更迭帶來的不確定性納入考量。

股市： 英國富時 100 指數周二開盤後一度跌逾 1%，隨後雖有反彈但仍維持跌勢。

未來展望：政局恐回歸長期混沌

政治分析師對施凱爾的前景持悲觀態度。歐亞集團 (Eurasia Group) 已將施凱爾在年內被趕下台的機率上調至 80%。若施凱爾最終被迫下台，繼任者將成為英國 10 年內的第 7 位首相，這恐使英國再次陷入過去十年那樣的政治混亂，進一步衝擊本已疲軟的經濟與投資者信心。