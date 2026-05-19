友通看好Q2歐美醫療與國防專案動能 產品組合持續優化
鉅亨網記者彭昱文 台北
工業電腦廠友通 (2397-TW) 今 (19) 日舉行法說，公司表示，第二季歐美醫療與國防相關專案機會可望延續成長動能，並擴大 AI 邊緣運算、AI 算力與 AI 邊緣基礎建設商機佈局，持續推動產品組合與獲利結構優化。
友通第一季營收 30.3 億元，季增 5.9%，毛利率 24.9%，季增 1.8 個百分點，稅後純益 8681 萬元、每股純益 0.76 元，較上季 0.01 元大幅回升；累計前 4 月營收 42.66 億元，年增 23.66%。
友通說明，第一季成長動能主要來自美國工業自動化需求，以及亞洲地區在國防、通訊與強固邊緣運算相關應用的布局，高價值產品比重提升，加上子公司營運效益變動影響淡化，帶動毛利率與獲利表現回升。
展望第二季，公司看好，歐美醫療與國防相關專案動能可望延續，同時，AI 市場需求正從單純算力競爭，逐步轉向實際部署能力競爭，包含系統穩定性、熱設計、應用導向架構、長生命周期支援與全球供貨能力等關鍵能力。
友通指出，公司正持續從傳統嵌入式硬體供應商，轉型為 AI 邊緣基礎架構與解決方案賦能者，聚焦高可靠性與長生命周期應用市場如工業自動化、醫療、國防通訊與交通等場域需求。
友通以嵌入式運算、智能自動化與網路安全三大事業為核心，延伸邊緣運算、AI 算力與 AI 邊緣基礎建設相關商機，嵌入式事業將持續深化 AI 邊緣基礎架構與強固邊緣運算布局，並持續提升系統級產品與應用導向平台比重。
智能自動化事業持續深化 AI 智動化與智慧製造相關布局，並透過關鍵模組整合能力，拓展機器人與自動化應用市場；網路安全事業持續深耕既有企業與關鍵基礎設施市場，並聚焦高效能運算、資安設備與 AI 基礎建設相關應用。
友通也宣布，以「強固可靠、最適算力、高可部署性設計」作為 COMPUTEX 2026 展出主軸，攜手生態圈夥伴推動邊緣 AI 解決方案，聚焦工業自動化、醫療、國防與公共安全等關鍵任務型應用市場。
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