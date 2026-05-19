鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-19 18:51

中信金控 (2891-TW) 今 (19) 日召開 2026 年第一季法說會，旗下台灣人壽今年前 4 月新契約保費 468 億元，較去年同期成長 161%，主要受惠資本市場熱絡與美元分紅保單買氣暢旺。台壽 4 月也積極實現股票資本利得約 54 億元，使中信金前 4 月調整後 EPS 大幅提升至 2.03 元。此外，轉投資的首座養生村落腳台南中信科技大學，第一階段規劃 100 間房，50 歲以上可入，最快明年首季正式營運。

保險業 IFRS 17 新制今年正式上路，取消金融資產覆蓋法，部分金融資產重新指定為 FVOCI 會計科目，FVOCI 股票處分損益不計入當期損益，直接反映於保留盈餘，但仍屬可供分配之盈餘。

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台灣人壽持續優化產品組合，聚焦高合約服務邊際 (CSM) 之傳統型與保障型商品，強化新契約價值及中長期穩定收益來源。策略長葉栢宏指出，第一季稅後純益 77.52 億元，加計 FVOCI 之股票處分損益後為 106.5 億元，相差 28.98 億元；累計前 4 月稅後純益為 84 億元，調整後獲利則衝上 167.3 億元，相差約 83.3 億元。也就是說，4 月大約實現 54.32 億元的股票資本利得。

媒體關切台壽首季實現獲利似乎較其他壽險同業來得保守，葉栢宏解釋，第一季公司進行了「汰弱留強」的資產結構調整，順勢實現部分虧損部位，因此帳面合計的實現金額顯得較少。經此調整，4 月已展現出良好的實現成果，未實現利益也大幅增加。若含調整數，中信金前 4 月 EPS 可從自結的 1.46 元提升至 2.03 元。

近年「分紅保單」買氣暢旺，台壽如何看待下半年市況？葉栢宏分析，台股與美股目前皆處於歷史高檔，分紅保單因具備「最低預定利率」的下檔保護，同時在資產配置上又能讓保戶隨公司操作，靈活分享整體的投資績效，因此成為市場新寵，預期這股分紅保單的銷售動能，接下來幾個季度依舊是主力產品。台壽未來也將持續推出高附加價值與高 CSM 的產品，優化獲利結構。

媒體關注台壽旗下「中國信託樂活」子公司推進養生村計畫。中信金總經理高麗雪說明，養生村已落腳於台南的「中信科技大學」校園內，利用既有建築物進行活化改建，因此免去了大額的初期營建投入。該項目將深度結合大學校園資源，打造一個融合「居住、學習、社群交流與生活支持」的新型態退休生活場域。

她透露，養生村客群鎖定 50 歲以上、追求良好生活品質的族群，第一階段規劃提供 100 個房間，最快預計於明 (2027) 年第一季正式開幕。至於未來是否與台壽保單進行實物給付或現金流配置的連結，目前內部正積極構思研議中。

針對離岸風電統包商森崴能源財務問題，高麗雪指出，今年前四月已沒有新的風電聯貸案件，目前森崴能源主要是工程的問題，且廠商正與台電協商中，森崴整個聯貸 3 月底到期，中信銀預計會展延到明年 3 月，目前還在跟台電協商，後續會持續追蹤施工狀況。