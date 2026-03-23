友通訂單能見度正向Q1營運看俏 今年新增系統產線
鉅亨網記者彭昱文 台北
工業電腦廠友通 (2397-TW) 今 (23) 日舉行法說，總經理田芝穎表示，受惠邊緣 AI 應用需求持續升溫，帶動歐亞市場動能轉向積極，訂單能見度維持正向，預期今年第一季營運可望迎來穩健開局。
田芝穎表示，AI 正從算力投資階段走向產業應用落地，邊緣 AI 在國防、工業自動化與通訊領域的需求持續浮現，也帶動友通接單動能提升。友通去年第四季接單 / 出貨比值 (B/B Ratio) 為 1.38、優於上季，整體接單動能持續向上。
隨著訂單逐步釋放，為積極對接強勁的增長動能，友通也加速投入新市場佈局與產線升級，新增系統產線強化交付能力，預期隨產品組合優化與產能稼動率提升，整體營運動能將穩健攀升。
友通強調，隨著 AI 產業由「算力擴張」正式邁向「價值體現」階段，市場焦點已轉向 AI 投資的實質回報（ROI），將技術落實於具體產業場景，並透過邊緣 AI 驅動價值鏈，已成為產業發展的核心。
在三大主要事業布局策略上，友通表示，嵌入式事業以聚焦高毛利市場、智能自動化事業持續優化內部資源配置；網路安全事業受惠網通與伺服器屬剛性需求，市場動能維持穩健，並加速布局新一代 AI 伺服器開發。
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