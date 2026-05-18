〈陸股盤後〉中國4月經濟成長全面放緩 三大指數走低

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-18 16:30

中國 A 股三大指數 18 日（周一）收盤走低，中國 4 月經濟成長全面放緩，投資恢復頹勢，且零售銷售和工業生產均低於市場預期，凸顯在全球能源危機面前中國經濟的脆弱性。

中國4月經濟成長全面放緩，三大指數走低。（圖：Shutterstock）

上證綜指 18 日收盤跌 0.09%，報 4,131.53 點；深證成指跌 0.2%，報 15,530.23 點；創業板指跌 0.36%，報 3,914.88 點。

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中國國家統計局 18 日公布的數據顯示，2026 年前 4 個月城鎮固定資產投資與去年同期相比意外萎縮 1.6%，第一季曾增長 1.7%。4 月零售銷售也未達預期，僅微幅成長 0.2%。

上個月工業生產同樣不如預期，僅增長 4.1%，寫下近三年來最小升幅。不過，城鎮調查失業率 3 月達到 5.4% 的一年高點後，4 月回落至 5.2%。

此次零售銷售的數據，是 2022 年 12 月（當時中國剛解除新冠肺炎疫情封控，導致大規模感染，消費萎縮）以來最慘表現。在《彭博》調查的經濟學家中，沒有任何一位預料到工業生產、零售銷售和城鎮固定資產投資的數據會這麼難看。

國家統計局表示：「總的來看，1～4 月國民經濟保持穩中有進發展態勢，高品質發展扎實推進。但也要看到，外部形勢複雜多變，國內供強需弱仍較突出，部分企業經營困難，經濟穩中向好的基礎還需鞏固。」

Pinpoint Asset Management 首席經濟學家張智威（Zhiwei Zhang）表示：「4 月經濟活動弱於市場預期。出口商的強勁表現雖然有助於緩解內需不足的衝擊，但仍不足以完全抵消負面影響。」