鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-02 19:21

美國亞利桑那州商務廳所舉辦的「亞利桑那人工智慧及半導體全球論壇」於當地時間 4 月 30 日於鳳凰城首度舉辦，貿協董事長黃志芳率台灣企業代表團出席，有來自半導體、AI 解決方案、電子資通訊及關鍵零組件等領域 81 家企業、逾 150 位企業領袖共襄盛舉，是此次論壇最大國際代表團，展現台灣在國際供應鏈中的關鍵地位。

論壇的主辦方亞利桑那商務廳 (ACA) 總裁 Sandra Watson 指出，自 2020 年以來，亞利桑那州已成功吸引超過 1,950 億美元的外商直接投資 (FDI)，在半導體與電腦設備出口領域更是高居全美之冠。

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Sandra Watson 強調，亞利桑那不僅穩坐半導體製造的領先地位，在 AI、數據中心、潔淨能源、航太國防及自動駕駛等尖端領域，亦展現出極強的投資吸引力，作為全美最強韌的國際供應鏈及科技樞紐，商務廳將持續透過政策支持與人才培育，為全球投資者打造充滿成長潛力的優質環境。

黃志芳於開幕致詞時指出，亞利桑那州已躍升為全球半導體創新的首選戰略據點。他強調，AI 的加速發展必須建立在堅實的半導體基礎建設，以及高度互信的夥伴關係之上；而亞利桑那州憑藉其前瞻性的產業政策與完善的人才培育體系，已成為全球 AI 生態系中不可或缺的關鍵錨點。

此外，黃志芳也提及，貿協配合政府政策，協助經濟部於鳳凰城正式設立「台灣貿易投資中心」，致力於為台灣企業提供一站式的投資支援服務，強化台美供應鏈韌性，期許雙方的合作不只是建設工廠，更是合力打造堅實的產業堡壘，定義下個世紀的產業格局。

在論壇首日，亞利桑那商務廳與台灣 AI 大聯盟 (TAIA) 也簽署「跨國 AI 創新與投資生態系戰略合作備忘錄 (MOU)」，宣示雙方將針對四大核心項目展開合作：推動跨國共同投資、對接亞利桑那州頂尖大學資源以加速研發成果商業化 (PoC)、共同培育具國際視野的創新人才，以及將亞利桑那州作為台美 AI 技術驗證與市場擴展的試點基地，透過四大合作項目，期許強化對接雙邊資源，推動台美 AI 產業的深度融合。

除半導體及 AI 產業，生醫產業亦是台灣企業近年赴美布局之重點，此行黃志芳也率團參訪台灣 AI 生醫展示中心。滙嘉集團董事長楊淑貞表示，鳳凰城的台灣生醫展示中心匯集 16 家企業，展現臺灣在數位健康、遠距醫療、精準醫療、智慧長照與創新醫材等領域的優越實力，也讓與團臺灣企業體會到除了半導體和高科技產業以外，美國尚有許多值得開發的商機。