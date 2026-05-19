夏季將至，冷氣進入換機旺季，富邦媒 (8454-TW) 看準此商機，旗下 momo 購物網推出全新「冷氣白金級安裝」服務，同時，家電快配服務擴大至全台 71 個行政區，並強打 58 小時安裝完成，降低消費者在電商購買大家電時的不確定感，市場看好營運動能持續轉強中，激勵今 (19) 日股價收復 200 元大關，最高來到 205 元創 1 月中旬以來新高。