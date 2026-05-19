鉅亨網記者王莞甯 台北
夏季將至，冷氣進入換機旺季，富邦媒 (8454-TW) 看準此商機，旗下 momo 購物網推出全新「冷氣白金級安裝」服務，同時，家電快配服務擴大至全台 71 個行政區，並強打 58 小時安裝完成，降低消費者在電商購買大家電時的不確定感，市場看好營運動能持續轉強中，激勵今 (19) 日股價收復 200 元大關，最高來到 205 元創 1 月中旬以來新高。
富邦媒表示，觀察到民眾購買冷氣最擔心安裝踩雷，例如現場突然加價、施工弄髒居家環境，或配送時間一改再改，因此，momo 購物網的全新「冷氣白金級安裝」服務，主打價格透明、乾淨施工和準時到府，以做出服務的差異性。
momo 表示，冷氣、冰箱、洗衣機等大型家電需專人到府施工，服務品質逐漸成為消費者選擇平台的重要關鍵，因此，推出三大白金保證，所有安裝人員都配有專屬識別標誌，若發生配送延遲、施工未做好防塵，或現場收費與原本報價不同等情況，momo 將補償消費者最高 300 元 mo 點。
除了安裝服務升級，momo 同步擴大家電快配服務範圍，從原本六都 48 區增至 71 區，新增區域包括桃園楊梅、觀音，台中豐原、大雅、太平，台南安平、歸仁，以及高雄岡山、小港等地區。
momo 表示，目前部分地區下單後最快 58 小時內可完成配送與安裝，據 momo 數據，消費者對大家電配送與安裝服務的滿意度已達 85% 以上。
下一篇