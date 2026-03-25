鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-03-25 20:02

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳剛結束美國 GTC 大會，據傳黃仁勳隨即轉向 6 月登場的台北國際電腦展 (COMPUTEX)，業界傳輝達不只在南港展覽館設立展區，還已預約台北國際會議中心 (TICC) 共 4 日時間，包下做為商談規劃、媒體展演等用途，據 TICC 網頁顯示，從今年 6 月 1 日 - 4 日連續四日，TICC 內共 18 間會議室皆已顯示先行預約。

據 TICC 網頁顯示，今年台北電腦展 4 天展出時間內，TICC 可以容納 3000 人的大會堂，連 4 日皆已被預約。

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對此，外貿協會董事長黃志芳今 (25) 日於台北國際自行車展、運動暨健身展 (TaiSPO) 受訪時僅表示，今 (2026) 年 COMPUTEX 除了南港展覽館 2 個館，還特別增加原有世貿館，展區將比往年更為盛大，主題科技業 CEO 演講，除了先前公布包括英特爾 (INTC-US) 執行長陳立武之外，還會有其他國內外科技 CEO 登場分享。

黃志芳表示，今年度 COMPUTEX 預計會比往年更加盛大，往年僅使用南港展覽館 1、2 館約 5,000 個展區單位，但今年因為報名公司太過於踴躍，所以特別開啟世貿一館等展區，也將把世貿館訂為 COMPUTEX 與機器人專館。

黃志芳說，過去近半年時間，他率領貿協團隊前往日本參觀國際機器人大展，加上今年赴美國 CES 展上，也拜訪多家國際機器人大廠時，英特爾的執行長陳立武也親自接待他，貿協也全力邀請這些主流科技廠能夠來台參展 COMPUTEX。