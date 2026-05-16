鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-16 13:28

「股神」巴菲特睽違 4 年重啟慈善拍賣，毫無意外地證明這頓飯的價值依然不菲。

根據 eBay(EBAY-US) 拍賣網頁顯示的最終數據，一名匿名出價者豪擲 900 萬美元（新台幣 2.8 億元）拍下了這頓飯。下個月 24 日，他 / 她將與最多 7 名親友共赴奧馬哈享用這頓私人午餐。

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需要說明的是，除了巴菲特外，籃球巨星斯蒂芬 · 庫里與妻子阿耶莎也是這次慈善午餐的主辦者。

巴菲特同時承諾匹配拍賣成交價進行捐款，以支持「巴菲特慈善午餐」的長期合作機構 GLIDE 基金會，以及庫里夫婦創辦的 Eat.Learn.Play 基金會。

巴菲特的午餐拍賣始於 2000 年，一直持續到新冠肺炎疫情期間被迫中斷。自 2008 年以來，慈善拍賣的成交價均超過 100 萬美元。2022 年時，頂著最後一次拍賣的頭銜，午餐會拍出 1,900 萬美元天價，使得這項持續超過 20 年的籌款活動累計募資金額超過 5,300 萬美元。

巴菲特透過第一任妻子蘇珊與 GLIDE 基金會有往來。雖然蘇茜於 2004 年去世，但這段善緣延續至今。

過去數十位贏家中，有不少是仰慕巴菲特的職業投資人，例如段永平，他在 2006 年斥資 62 萬美元拍下午餐會，帶著當年 26 歲的黃崢去見巴菲特。

後來創立拼多多的黃崢曾表示，巴菲特講的東西其實特別簡單，是他母親都能聽懂的話。這頓飯對他最大的意義可能讓他意識到簡單和常識的力量。

另一個案例是在波克夏 (BRK.A-US) 管理數百億股票倉位的 Ted Weschler。這位避險基金創始人在 2010 年和 2011 年分別以 262.63 萬美元、262.64 萬美元拍下巴菲特午餐會。藉著吃飯擦出的火花，巴菲特與 Weschler 保持聯繫，並在 2011 年底邀請他加入波克夏。