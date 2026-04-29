鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2026-04-29 11:20

今年美股兩大潛在超級 IPO 背後掌門人馬斯克與 OpenAI 執行長奧特曼之間的庭審周一 (27 日) 開庭，馬斯克周二 (28 日) 出庭作證時，將他對 OpenAI 的訴訟描述為慈善捐贈的辯護。

馬斯克：OpenAI本應是慈善機構 卻被奧特曼和布羅克曼等高管變成逐利機器(圖:shutterstock)

馬斯克將他提起的這場訴訟描述為捍衛慈善事業的行動。他在庭審首日作證時說：「如果我們允許掠奪一家慈善機構，美國慈善捐贈的整個根基都將被摧毀，這就是我的擔憂。 」

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這位特斯拉和 SpaceX 創辦人還表示，OpenAI 同樣是他的「心血結晶」。

這位全球首富說：「構思、命名、招募核心成員、傳授我所知的一切、提供全部初始資金，這些都是我做的。它本來就是被明確設計成一家不讓任何個人受益的慈善機構。我完全可以把它辦成營利公司，但我刻意選擇了不這麼做。」

在馬斯克作證前，OpenAI 和奧特曼的律師 William Savitt 向陪審團表示，正是馬斯克在資助 OpenAI 早期發展時看到了賺錢的機會，並推動其轉型為營利性企業，甚至可能由他本人最終出任執行長。

Savitt 還說，馬斯克想要「獨攬大權」，但在未能如願後才提起訴訟。

馬斯克律師 Steven Molo 在開庭陳述中則告訴陪審團：「貪婪的是 OpenAI 一方，因該公司引入包括微軟在內的投資者，微軟於 2023 年 1 月向 OpenAI 投資了 100 億美元。這不是一個讓人致富的工具。」

馬斯克預計將在周三 (29 日) 繼續作證。他向 OpenAI 及其最大投資者之一微軟索賠 1500 億美元，款項將用於 OpenAI 的慈善部門。

他還要求 OpenAI 恢復非營利組織身份，撤換奧特曼和總裁布羅克曼，並讓奧特曼退出董事會。