鉅亨網編譯許家華 2026-04-28 07:10

全球科技界矚目的法律戰正式開庭，馬斯克 (Elon Musk) 與奧特曼 (Sam Altman) 之間的訴訟案，於美國加州奧克蘭聯邦法院展開陪審團遴選程序，象徵這場牽動 AI 產業未來的高風險爭議進入審理關鍵階段。

本案由聯邦法官 Yvonne Gonzalez Rogers 主持，將選出 9 名陪審員且不設候補。根據法院文件，此案將分為兩個階段進行，首先為責任認定階段，判定是否存在違法行為，其後才進入損害賠償與補救措施階段。陪審團僅在第一階段提供諮詢性裁決，最終判決仍由法官作出，預計責任階段將於 5 月 21 日前結束。

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馬斯克於 2024 年對 OpenAI 提起訴訟，並同時將奧特曼及總裁 Greg Brockman 列為被告，指控公司背離最初非營利宗旨，轉向以盈利為導向的發展模式。OpenAI 方面則多次駁斥相關指控為「毫無根據」。

馬斯克為 OpenAI 於 2015 年的共同創辦人之一，但已於 2018 年退出董事會，並在 2023 年創立 AI 競爭對手 xAI，隨後於今年將該公司與 SpaceX 整合，進一步強化其 AI 與航太布局。

在訴訟請求方面，馬斯克曾要求法院撤換奧特曼與 Brockman 的職務，並主張高達 1340 億美元的「不當得利」賠償。不過其律師後續表示，若獲賠將把相關資金回歸 OpenAI 的公益用途。

法官已將案件範圍大幅縮減。在馬斯克最初提出的 26 項指控中，目前僅剩「不當得利」與「違反慈善信託責任」兩項。其餘包括詐欺與推定詐欺等指控，已在開庭前被主動撤回，以簡化審理程序。

訴訟核心爭議在於 OpenAI 近年的結構重組。馬斯克主張，該公司已透過設計，使非營利組織實質控制其營利部門，偏離當初「以人類利益為優先」的承諾，並要求法院考慮撤銷該重組安排。他在訴狀中指出，自己曾被「精心操控」與「誤導」，相信該機構將走一條比追求利潤的科技巨頭更安全與開放的道路。

本案審理時點亦極具敏感性。馬斯克正籌備 SpaceX 上市，市場預期可能創下歷史最大 IPO 紀錄；同時，OpenAI 亦準備於今年稍晚啟動公開募股計畫。兩家公司在私人市場的合計估值已超過 2 兆美元，使本案不僅是個人恩怨，更攸關 AI 產業權力與資本版圖的重新分配。