鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-12 18:28

歷經 7 年施工建設 ，連結淡水、八里間的淡江大橋今 (12) 日上午開放通車，交通部長陳世凱於通車前親赴淡江大橋，參加通車祈福儀式並騎乘電動機車，實際行駛機車專用道。

交通部公路局表示，淡江大橋通車後，將提供淡水、八里兩岸更直接便捷的聯絡路徑，有效分擔關渡大橋及周邊道路交通負荷，串聯台 61 線西濱、台 64 線、台北港、淡海新市鎮及北海岸觀光廊帶，進一步提升北台灣濱海地區整體路網韌性，帶動通勤、物流、觀光及地方發展效益。

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公路局指出，淡江大橋歷經 7 年建設，從高空作業、主橋吊裝到一次次精密對接，每一道工序背後，都是工程團隊對專業與安全的堅持，這座世界級大橋的誕生，更承載著無數工程人員多年來的青春與汗水。

另公路局也說明，今日祈福儀式前，交通部陳世凱部長與公路局長林福山親自率領同仁，騎乘 25 輛 Gogoro 電動機車，由淡水端行駛上淡江大橋，沿機車專用道至八里端後折返回淡水端，實際體驗橋上機車通行環境，並以行動展現綠色運輸理念，並感謝 Gogoro 協助提供電動機車，支持本次通車前騎乘體驗活動。

陳世凱今日通車前，也先至橋梁管理中心行控室，瞭解 CCTV 監控設備設置情形及現場交通管制作業。他也強調淡江大橋歷經多年努力，終於正式開放通車，是國家的大喜事，也是新北市的重要時刻，未來通車後人行道已有許多民眾步行體驗，自行車使用情形也相當熱絡；雖因路口號誌管理需稍作停等，但整體車流依序行駛、維持順暢，顯示通車初期整體通行狀況良好。