鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿里巴巴集團控股(BABA-US)EPS預估下修至6.61元，預估目標價為192.96元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共45位分析師，對阿里巴巴集團控股(BABA-US)做出2027年EPS預估：中位數由6.73元下修至6.61元，其中最高估值11.03元，最低估值4.37元，預估目標價為192.96元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|11.03(11.03)
|12.71
|16.94
|10.65
|最低值
|4.37(4.37)
|5.44
|1.59
|10.65
|平均值
|6.76(6.8)
|9.27
|11.34
|10.65
|中位數
|6.61(6.73)
|9.33
|11.67
|10.65
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|1,759.47億
|2,054.08億
|2,460.33億
|2,452.26億
|最低值
|1,580.19億
|1,626.40億
|1,661.97億
|2,262.49億
|平均值
|1,679.88億
|1,875.91億
|2,106.94億
|2,357.37億
|中位數
|1,679.68億
|1,879.25億
|2,112.16億
|2,357.37億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|3.58
|4.04
|4.41
|7.64
|6.42
|營業收入
|1,329.20億
|1,267.39億
|1,313.25億
|1,380.30億
|1,441.19億
詳細資訊請看美股內頁：
阿里巴巴集團控股(BABA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 黃仁勳訪中之際 輝達遭空頭狙擊 爆中國營收「從未歸零」
- 傳美批准10家中企採購輝達H200 巴隆：川普放行所圖甚大！
- 輝達市值破5.7兆美元創新高 H200傳獲准賣中國企業
- Cerebras狂飆68%IPO首秀震撼華爾街 市值逼近千億美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇