傳美批准10家中企採購輝達H200 巴隆：川普放行所圖甚大！

鉅亨網編譯許家華 2026-05-15 06:41

美國政府據傳已批准輝達 (NVDA-US) 向中國出售一款較先進的人工智慧 (AI) 晶片，消息激勵輝達股價 15 日再創歷史收盤新高。然而，根據《巴隆周刊》報導，多位分析師認為，這筆交易真正的重要性並不在短期營收，而在於美國正重新讓中國 AI 生態建立於美國技術平台之上。

（圖：Shutterstock)

報導指出，輝達執行長黃仁勳目前正赴北京參加由川普邀請舉行的科技與商業高峰會，市場同時傳出，美方已同意讓輝達向 10 家中國企業銷售 H200 AI 晶片。消息帶動輝達股價 15 日收漲 4.4%，收在 235.75 美元，創下今年第 6 次歷史新高。

‌



Cantor Fitzgerald 分析師 C.J. Muse 向《巴隆周刊》表示，相關消息對輝達而言屬於「增量利多」，但真正更重要的是，美國政府正在允許中國 AI 發展建立於美國平台，而非中國本土平台。

Muse 指出，從美國政府角度來看，全球 AI 應建立在美國架構之上，而不是中國架構。「這是極大的正面訊號。」他認為，若中國企業持續使用美系 AI 晶片與 CUDA 生態系，將有助美國維持 AI 產業主導權。

不過，其他分析師對短期營收貢獻仍保持審慎態度。William Blair 分析師 Sebastian Naji 表示，目前仍需觀察是否真的出現實際訂單，再來評估中國市場可能帶來的收入機會。

晨星分析師 Brian Colello 則指出，若相關報導屬實，確實可能為輝達帶來業績上行空間，因目前大多數分析師模型中，幾乎未納入中國市場營收預估。

川普政府早在去年 12 月就已批准輝達可向中國出口高階 H200 晶片，但條件是必須符合「持續維持強大國安保障」的限制要求。美方同時要求所有出貨需經美國檢查，且美國政府可抽取相關銷售額 25% 分成。

然而，這些交易至今仍未真正落地。報導指出，原因之一是輝達需滿足美方繁複的出口限制條件，另一原因則是中國政府鼓勵本土企業改採中國國產晶片。

輝達今年 2 月財報中曾透露，美國政府確實已批准向部分中國客戶出口少量 H200 產品，但公司尚未在 H200 授權計畫下認列任何營收，也不確定中國是否最終允許進口相關產品。

市場人士指出，儘管中國 AI 市場仍受到出口管制與地緣政治限制，但美國若選擇有限度恢復高階 AI 晶片出口，代表華府可能正在調整策略，從全面封鎖轉向「可控式參與」。