鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-18 20:47

塑化股台達化 (1309-TW) 因中東衝突持續影響原料供給上揚，但減量生產擠壓利潤，加上中國持續產能外溢、低價競爭，預估第二季產品將呈現「成本高漲、供應受阻、利差調整」。公司認為，目前 ABS、GPS 與 EPS 等產品市場仍處於供過於求，加上中國目前新增產能擴張速度已有放緩跡象，後續台達化將持續強化海外市場布局因應。

台達化協理暨發言人黃俊豪表示，第 1 季市場因受到美國關稅政策、中國產能外溢及需求疲弱等因素衝擊，產品銷售量普遍下滑，其中 ABS 年減 6％、GPS(聚苯乙烯) 年減 11％、EPS-ZS 年減 10％。致今 (2026) 年第 1 季稅後淨損 2.12 億，每股虧損 0.53 元。

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另台達化為了降低對中國市場依賴，公司近年來持續擴大非中國地區及香港市場布局，包括 ABS 產品銷往非中港市場比重，由前 (2024) 年的 85％提升至今年首季 90％；GPS 非中港市場占比也維持 93％，台達化目前主要開發市場包括印度、東南亞、巴基斯坦、非洲及中南美洲等地布局。

展望第 2 季，黃俊豪表示，6、7 月價格仍將受原料波動影響，但若新三輕廠能在 5 月底順利完工，供應將能增加到目前的一半以上，待第 3 季後，才能觀察是否可能恢復全產。