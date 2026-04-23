鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-23 13:07

荷姆茲海峽局勢近日局勢升溫，在美國和伊朗的雙重封鎖下，伊朗無預警地扣押了兩艘違規船隻，並傳對貨輪開火消息，布蘭特原油期貨逼近每桶 100 美元大關，今 (23) 日二線塑化股包括台達化 (1309-TW)、永裕 (1323-TW) 在台股盤中跳水超過千點、避險資金湧入下，一度攻上漲停板。

〈焦點股〉伊朗開火 中東局勢又升溫 二線塑化股台達化、永裕盤中漲停。(圖：shutterstock)

據外電報載，在昨 (22) 日，伊朗在關鍵的荷莫茲海峽向三艘船隻開火，並扣押其中兩艘，凸顯該海峽仍處於高度緊張狀態，也限制全球石油運輸，布蘭特原油期貨價格今日上午一度衝破 100 美元大關，也為全球經濟前景增添不確定性。

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法人指出，今日盤面資金回頭關注台達化，成交量暴增至 2 萬多張，主要為中東戰事下 SM 等原料供給趨緊、產品報價維持高檔，以及台達化 3 月營收明顯月增激勵，為今日買盤回補主因。