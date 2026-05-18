台化近期開工率上看至70% 優化產品組合切入AI及半導體 全年有望轉盈

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-18 18:02

塑化股台化 (1326-TW) 今 (2026) 年 3 月中東戰爭開打後，受荷姆茲海峽封鎖，船隻無法通行，導致料源供應不足，加上芳香烴三廠歲修，原本預期開工率將降至 50％左右，但隨台塑 (1301-TW) 集團積極轉型下，台化今年持續增加資本支出下，積極切入 AI 與半導體特用化學品領域。法人預估，台化全年稅後有望獲利，營運有望由虧轉盈。

台化優化產品組合切入AI及半導體，法人估全年營運有望由虧轉盈。(鉅亨網資料照)

台化即將在在下周三 (27 日) 舉行年度股東會，董事長洪福源於致股東報告書中表示，今年歐美步入降息循環，預期全球經濟成長動能趨緩，台灣經濟成長 GDP 可望延續半導體及 AI 伺服器相關產業榮景而有好表現。

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洪福源指出，在政府談好台美對等關稅底定後，不確定干擾因素消除，且相較過往台美高關稅不利競爭對手日、韓，傳產出口競爭力將提高，有利客戶訂單動能回升。雖然石化供給過剩與中國內需疲弱問題仍存在，但在中國持續推動刺激經濟政策，擴大內需和有效投資，處理供需失衡，預期企業投資及民間消費可逐漸改善，市況會比去年好轉，有利於台化營運，惟要留意今年油價波動性大，庫存仍要嚴控避免跌價損失。

此外，台化為支應轉型資本支出，今年台塑集團旗下聯貸案共籌得台幣 1,000 億元，其中台化獲配 320 億元，資金將用於加速產品、事業與數位等五大轉型計畫，並協助推動低碳與能源轉型相關投資。

台化今年也宣布積極切入 AI 與半導體特用化學品領域，並公布碳化矽 6 吋晶圓已完成實驗驗證，研發團隊正強化 8、12 吋製程技術開發；公司力拚一年內建立 8 吋產能基礎，以因應電動車功率元件與 AI 伺服器散熱等高階應用需求。

法人近期報告中指出，在美伊戰爭後荷姆茲海峽封鎖，致料源供應不足，加上芳香烴三廠歲修，原本預期開工率將降至 50％左右，近期隨台塑化 (6505-TW) 油輪到港可緩解部分原料壓力，預估開工率有望達 60-70％；PX 新增產能將遞延至今年底到明 (2027) 年首季將開出 (預計新增產能約 650 萬噸)。