鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-18 18:32

台灣資本市場正迎來歷史性的結構轉型，證交所今 (18) 日舉辦「AI 領航 × 璞玉發光 開創台股雙動能新時代」論壇，期待引導台股從 AI 領航，轉向有未來潛力的璞玉企業共創的「雙引擎」模式。財信傳媒董事長謝金河、元大投信董事長劉宗聖及寬量國際執行長李鴻基三位專家也在對談中妙喻，璞玉指數宛如台版「羅素 2000」，將引導資金從擁擠的巨頭走向完備經濟全景的中小中堅企業，成為兼具抗跌與高成長的投資新選擇。

打造台版羅素2000！證交所：AI與璞玉互補共振 開創台股雙動能新時代。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

證交所董事長林修銘致詞時指出，台灣已站在全球半導體及科技產業的核心位置，擁有深厚的科技底蘊，除了 AI 和半導體，還有一群長期深耕本業、獲利穩健的「中堅企業」，值得被更多投資人看見。這些還沒有被市場看見的璞玉，將成為支持台股持續穩健前行的重要基石。

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為此，臺灣指數公司於今年 1 月編製「臺灣璞玉指數」，透過嚴謹的篩選機制，挑選出在本業默默深耕且獲利配息穩定的璞玉企業，期待提供市場多面向，及具抗跌防禦力的投資聰明選擇。

針對市場擔憂台股是否過熱或面臨崩盤，謝金河認為，台灣的經濟根基非常穩固，主要得益於台積電的強韌支撐。台積電今年第一季每股純益 (EPS) 達 22.08 元，全年 EPS 有機會挑戰 100 元，因此，目前 2000 多元的股價相當合理，台股不易出現大崩盤。

根據寬量國際 (QIC) 執行長李鴻基統計的數據，台積電對台灣財政與國防做出了巨大貢獻，2025 年台股證交稅達 2927.73 億元，台積電占整體交易量約 10.2%，等於貢獻了 298.63 億元。

台積電發放給政府單位股息達 373.42 億元，約占國防預算 5.8%。台灣全年營所稅收入 1.14 兆元，台積電一家就繳納了 3262.66 億元，占比高達 28.5%。總體來說，台積電的證交稅、政府股利和營所稅占國防預算 60.8%。

劉宗聖指出，「臺灣璞玉指數」的推出提供了一個絕佳的配置工具，讓資金能流向具備具有潛力且尚未被市場發現的績優潛力股，因此未來投資人的配置中，就不是大小零和、而是大小競合、甚至多元整合。「如果強調小而美，璞玉指數的發展比較像羅素 2000，股本小，但有民生、有 AI、有新創、一檔指數就能完備了台灣經濟全景圖。」

謝金河也提醒台灣企業老闆，在獲利創歷史新高的同時，可效法韓國 SK 海力士 (將 20% 利潤分紅給員工) 的做法，積極回饋員工、調整薪資，避免步上三星因部門分紅不均而引發罷工的後塵。透過「璞玉計畫」的推動，台灣資本市場將朝向「大而強、小而美」均衡發展，帶領全民邁向均富社會。