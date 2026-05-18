打造台版羅素2000！證交所：AI與璞玉互補共振 開創台股雙動能新時代
鉅亨網記者陳于晴 台北
台灣資本市場正迎來歷史性的結構轉型，證交所今 (18) 日舉辦「AI 領航 × 璞玉發光 開創台股雙動能新時代」論壇，期待引導台股從 AI 領航，轉向有未來潛力的璞玉企業共創的「雙引擎」模式。財信傳媒董事長謝金河、元大投信董事長劉宗聖及寬量國際執行長李鴻基三位專家也在對談中妙喻，璞玉指數宛如台版「羅素 2000」，將引導資金從擁擠的巨頭走向完備經濟全景的中小中堅企業，成為兼具抗跌與高成長的投資新選擇。
證交所董事長林修銘致詞時指出，台灣已站在全球半導體及科技產業的核心位置，擁有深厚的科技底蘊，除了 AI 和半導體，還有一群長期深耕本業、獲利穩健的「中堅企業」，值得被更多投資人看見。這些還沒有被市場看見的璞玉，將成為支持台股持續穩健前行的重要基石。
為此，臺灣指數公司於今年 1 月編製「臺灣璞玉指數」，透過嚴謹的篩選機制，挑選出在本業默默深耕且獲利配息穩定的璞玉企業，期待提供市場多面向，及具抗跌防禦力的投資聰明選擇。
針對市場擔憂台股是否過熱或面臨崩盤，謝金河認為，台灣的經濟根基非常穩固，主要得益於台積電的強韌支撐。台積電今年第一季每股純益 (EPS) 達 22.08 元，全年 EPS 有機會挑戰 100 元，因此，目前 2000 多元的股價相當合理，台股不易出現大崩盤。
根據寬量國際 (QIC) 執行長李鴻基統計的數據，台積電對台灣財政與國防做出了巨大貢獻，2025 年台股證交稅達 2927.73 億元，台積電占整體交易量約 10.2%，等於貢獻了 298.63 億元。
台積電發放給政府單位股息達 373.42 億元，約占國防預算 5.8%。台灣全年營所稅收入 1.14 兆元，台積電一家就繳納了 3262.66 億元，占比高達 28.5%。總體來說，台積電的證交稅、政府股利和營所稅占國防預算 60.8%。
李鴻基觀察到，台股投資人由外資、機構和散戶呈現四三三的黃金比例，是全世界對小型股流動性最公平的地方，應該要善用這個優勢。他觀察，除了半導體供應鏈，其實還有很多優質公司。台灣當下股市估值和參與者都相當積極，很難選到便宜的標的，但我們還是要往未來五年布局，而璞玉公司和創業者是最需要栽培的新物種，臺灣資本市場應該給予他們更多鼓勵」。
劉宗聖指出，「臺灣璞玉指數」的推出提供了一個絕佳的配置工具，讓資金能流向具備具有潛力且尚未被市場發現的績優潛力股，因此未來投資人的配置中，就不是大小零和、而是大小競合、甚至多元整合。「如果強調小而美，璞玉指數的發展比較像羅素 2000，股本小，但有民生、有 AI、有新創、一檔指數就能完備了台灣經濟全景圖。」
謝金河也提醒台灣企業老闆，在獲利創歷史新高的同時，可效法韓國 SK 海力士 (將 20% 利潤分紅給員工) 的做法，積極回饋員工、調整薪資，避免步上三星因部門分紅不均而引發罷工的後塵。透過「璞玉計畫」的推動，台灣資本市場將朝向「大而強、小而美」均衡發展，帶領全民邁向均富社會。
證交所表示，5 月 20 日至 22 日將舉辦「臺灣璞玉指數」主題式業績發表會，邀請臺灣璞玉指數中的 8 家成分股公司參與，向投資人說明公司當前業務情形與未來展望；另臺北國際電腦展 COMPUTEX 將於 6 月登場，屆時全球 AI 大咖將雲集台北，證交所亦將於 6 月 COMPUTEX 展期中，邀請臺灣 AI 產業中的代表，在國際舞臺齊聚交流，分享營運績效與技術優勢，向國內外展現我們的硬實力及臺灣產業多元發展的面貌。
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