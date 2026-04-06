鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-06 10:29

塑化股台達化 (1309-TW) 受惠中東戰事影響超過 1 個月，在油價持續維持高檔下，上周在周交量爆增 19.3 萬張量價齊揚下，周漲 17.16%，股價收 25.95 元不僅逼近 26 元大關，也創下近 3 年多來新高價，周 K 連收 7 紅，站上所有均線之上。

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台達化近期在法說上指出，5 月出貨供貨不確定性提高，但隨著國內「塑膠袋之亂」，中油四輕於 3 月底提前開爐，讓乙烯每月供應量將從原先的 6 萬多公噸，提升至 7.9 萬公噸，也確保國內塑膠原料充分供應。

外界預期，將讓國內相關塑化廠供應鏈原料取得，能恢復到原合約量水準，隨著各種樹脂行情強彈，業界預期第 2 季營運有望加分。

法人則表示，台達化上周僅 4 個交易日爆出近期天量，有機會是主力出貨的「放量滯漲」反轉訊號，建議觀察價漲量增的持續性或美伊戰爭後續即時發展及變化，多頭中後期則需警惕量價背離反轉訊號的出現，應以短打操作避免追高風險。