鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-03-21 01:25

台聚 (1304-TW) 集團旗下公司台達化 (1309-TW) 今 (20) 日舉行法說會，台達化發言人黃俊豪表示，美伊戰爭後受中東地緣衝突影響、局勢持續緊張，國際原油市場波動加劇，也帶動苯乙烯等原料價格上漲，隨著物價走強提升了 ABS、PS 市場價格報價，戰事若持續發展時間延長，缺料影響價格的漲幅，將會比想像中來的大。

黃俊豪指出，目前台達化在上游原料部分，如苯乙烯從國喬、台塑化處提供原料，目前供應沒問題，但是在 4 月起會有些微調整，5 月開始不確定性也會持續增加。

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針對戰爭影響，黃俊豪表示，目前看打仗若繼續打，但若荷姆茲海峽穩定運輸，則不會影響原物料價格，目前運輸若在戰事停戰後，也需要 1-1 個半月時間恢復。

台達化指出，目前產品線 ABS、PS 等，在原物料供應吃緊的恐慌心理下，近兩周報價漲幅接近 2 成，目前下游客戶需求緊縮，報價漲幅可以較原料成本漲幅更高。法人預期，台達化 3 月營收有望發酵，5、6 月可能出貨量會少一些，主要因為原料價格持續高漲。