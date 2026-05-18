鉅亨網新聞中心 2026-05-18 09:00

以色列媒體 17 日報導，以色列總理納坦雅胡與美國總統川普當天進行了長達半小時的電話會談，重點討論重啓對伊朗進行軍事打擊的可能性。以色列高級官員透露，一旦美國決定恢復軍事行動，預計美以兩國將聯合發起空襲。

美國官員指出，儘管川普政府有意通過協議結束戰爭，但因伊朗拒絕了美方多項要求，且不願在其核計劃上做出實質讓步，促使軍事選項再度被提上日程。

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川普在接受媒體採訪時嚴厲警告，伊朗的「時間正在流逝」，若德黑蘭當局無法提出更佳的協議條件，將面臨前所未有的猛烈打擊。

為此，川普日前已與副總統范斯、國務卿魯比奧及中央情報局局長拉特克利夫等國家安全要員會面，並預計於週二 (19 日) 召集團隊進入戰情室，進一步研擬具體的軍事方案。

與此同時，國際社會仍試圖在戰火邊緣展開斡旋。巴基斯坦內政部長與卡塔爾首相近期積極與伊朗高層及外交官員通話，力圖推動結束戰爭的和平協議。然而，談判進展極為艱難。

伊朗媒體透露，美國提出的和平條件相當苛刻，包括要求伊朗將核計劃所用的鈾轉移至美國，且美方不提供戰爭賠償、僅解凍極少部分被凍結的資產。

伊朗方面批評華盛頓未做出任何實質讓步，企圖強奪在戰場上無法獲得的利益，導致雙方談判陷入僵局。

在外交與軍事角力的同時，脆弱的停火現狀已面臨實質威脅。阿聯酋國防部證實，其境內的巴拉卡核電站於週日遭到無人機襲擊，導致外圍區域的一台發電機受損，所幸並未影響輻射安全水平。

儘管阿聯酋官方未直接指控伊朗，但其外交顧問強烈譴責此次襲擊，痛批不論是主事者直接實施或透過代理人所為，皆屬違反國際法的危險升級與犯罪行為。