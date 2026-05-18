鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-18 13:40

美伊自 4 月以來極其脆弱的停火協議，面臨隨時崩潰的風險。美媒報導，美軍最快本周可能再次出兵伊朗，而美國總統川普則在社交平台 Truth Social 上發出嚴厲警告，伊朗若不盡快採取行動，將面臨「毀滅性」的後果，甚至聲稱屆時「他們將一無所有」。

根據《以色列時報》引述納坦雅胡辦公室的消息，川普在周日與以色列總理納坦雅胡通話，強調目前「時間迫切」。而伊朗媒體報導稱，美國在回應德黑蘭提出的結束衝突最新提議時，未能做出任何實質讓步，這已使談判陷入僵局。

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這場衝突始於今年 2 月 28 日，當時美國與以色列聯手對伊朗發動了大規模空襲。儘管雙方於 4 月達成停火以進行談判，但進展遲緩。川普政府提出的條件極其嚴苛，包括徹底拆除伊朗的導彈庫、終止核能濃縮計畫並切斷與區域盟友的聯繫。據美媒報導，美方最新的五項條件要求伊朗僅保留一座核設施，並將其高濃縮鈾庫存全數移交美國。

伊朗方面則斥責美方的提案「毫無實質讓步」，並指責華盛頓試圖透過談判獲取在戰場上未能得到的利益。德黑蘭提出的反建議包括要求美國立即停止所有戰線的軍事行動 (包括對黎巴嫩真主黨的打擊)、解除對伊朗港口的海上封鎖、賠償戰爭損失，並承認伊朗對荷姆茲海峽的主權。對此，川普直言伊朗的提議是「垃圾」，且「完全無法接受」。

美以或於本周重啟打擊

隨著外交窗口縮小，美以兩國的軍事行動似乎已箭在弦上。以色列媒體報導稱，以色列軍隊已進入高度戒備狀態，並在與川普通話後，準備隨時加入美國的打擊行動，目標直指伊朗的能源基礎設施。

據美方官員透露，可能的軍事方案包括派遣特種部隊進入地面，強行取出廢墟下的核材料，或是對伊朗軍事與民生基礎設施發動更大規模的轟炸。

針對美方的軍事壓力，伊朗採取了反制措施。伊朗伊斯蘭議會宣佈，已制定一套全新的機制來管理荷姆茲海峽的航行，未來僅有與伊朗合作的商船才能通行並需繳納費用，此舉意在反擊美國的「自由計畫」行動。由於全球約 20% 的石油流經此地，此舉已導致國際油價飆升。

國際壓力與國內政治

儘管川普的修辭極具威脅性，部分分析人士認為這可能含有「對內宣傳」的成分，旨在向國內選民展示強硬立場。與此同時，中國等國際勢力正對川普施加巨大壓力，敦促其尋求談判解決方案而非開啟新戰端。