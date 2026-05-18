「璞玉計畫」看見神山帶動傳產轉型奇蹟 謝金河點名5家隱形冠軍
鉅亨網記者陳于晴 台北
台股今年以來多頭氣盛，強勢站上 4 萬點，臺灣證券交易所今 (18) 日舉辦「AI 領航 × 璞玉發光」臺灣資本市場成長論壇，財信傳媒董事長謝金河點名五大成功跨足半導體特化、矽光子與先進封裝的傳統產業轉型典範，強調技術導向已取代市場導向，傳產透過積極研發華麗轉型，才能攜手 AI 巨頭開創台灣資本市場的雙動能新時代。
謝金河演講時指出，自證交所董事長林修銘上任以來，台股加權指數已大漲 2 萬 1000 多點，展現出極強的活力與機動性。然而，隨著元大台灣 50(0050-TW) 等 ETF 規模迅速成長，單是 0050 市值就高達 1.78 兆元，台灣前 50 大市值公司雖日益強大、已有約 17 家企業市值突破兆元大關，但也導致市場出現嚴重的「擁擠交易」現象。
謝金河盛讚證交所另闢蹊徑推出的「璞玉計畫」，證交所董事長林修銘在致詞中也強調，現在的台灣已站在全球半導體及科技產業的核心位置 ，除了備受關注的 AI 產業外，許多長期深耕本業、經營穩健且具有成長潛力的優質中堅企業，正是支持台股穩健前行的重要基石。透過「AI 領航」與「璞玉發光」的雙軌動能交互驅動，將形塑兼具成長力及韌性的資本市場。
林修銘指出，「AI 領航」代表台灣在半導體及科技產業供應鏈的領先優勢及關鍵地位。謝金河也駁斥了市場上「台灣只有台積電」的說法，他進一步解析，台積電落實本土化戰略，在身後養大了上百家本土企業。目前台股上千元的「千金股」已超過 50 檔，其中有高達六、七成的企業都與台積電供應鏈密切相關。
謝金河特別點名 5 家從傳統產業成功跨足半導體與高階技術、實現股價驚人躍升的「隱形冠軍」。首先是原本深耕傳統研磨產業的中砂 (1560-TW)，在台積電全力協助技術培訓下，成功開發出 24 小時待命維修的優質鑽石碟，一舉取代國外水源採購，成為護國神山不可或缺的本土供應鏈核心。
新應材 (4749-TW) 則由證券業出身的詹文雄頂下後，歷經股價跌至 1.68 元的艱辛低谷，憑藉著在化學材料領域的百折不撓，華麗蛻變為市值驚人的半導體特用化學品專家。
原本作為傳統鞋材供應商的頌勝科技 (7768-TW) ，更是在元大輔導下百折千轉，成功跨界研發出半導體製程所需的研磨墊，一舉切入晶圓代工體系，寫下傳產跨足高科技的傳奇新頁。
高明鐵 (4573-TW) 過去是一家傳統鐵工廠，在市場尚未正式看見其獲利回轉前，就憑藉著敏銳的技術嗅覺，成功開發出矽光子 (Silicon Photonics) 製程中極為關鍵的「光纖耦合對接」產品，目前半導體與光通訊的營收比重已大幅跨過七成，從黑手鐵工廠搖身一變成為高階通訊供應鏈成員。
山太士 (3595-TW) 原本生產普通的工業膠帶，隨著全球封裝技術從傳統製程演進至面板級扇出型封裝 (FOPLP)，公司精準掌握市場痛點，研發出能有效解決面板封裝過程中「翹曲問題」的高階光學膜，成功讓傳統膠帶廠靠著前瞻技術驅動，締造股價衝上 3000 元的驚人轉型奇蹟。
謝金河強調，現在是技術導向的時代，而非市場導向，如果思維停留在 30 年前，只想著去對岸找市場，只會面臨更慘烈的價格戰。傳統產業不能天天躺在地上抱怨，必須靠技術研發積極轉型，才能在時代巨輪下存活。
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