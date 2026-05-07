鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-07 11:34

台股權值股聯發科 (2454-TW) 近期因漲幅觸動警示機制，遭列入處置股票並要「關禁閉」至 5 月 20 日，引發外界質疑現行制度是否已脫離市場現狀。民進黨立委郭國文今 (7) 日於財委會提出質詢，抨擊現行處置制度仍停留在 10 年前的標準，不僅無法防止炒作，反而誤傷基本面優異的權值股。對此，金管會主委彭金隆承諾，將進一步研議改善方向，並於一個月內提交書面報告。

台股過去的處置制度是為了防止小資本額股票遭惡意炒作，彭金隆指出，過去制度一定有其合理的時空背景，但如今台股已進入「千元股、萬元股」時代，確實大不相同。今年以來台股上漲速度很快，主管機關也有關注此議題，包括調整個股跳動單位級距或是漲跌幅限制等，都有在評估中。

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郭國文指出，台積電市值權重高達 43%，卻因特定條款不會被處分，但聯發科權重僅 3.3% 就被處置。「以前是防炒作，現在基本面好也被關，豈不是連累無辜嗎？」他更質疑金管會早在 2 月就曾對外透露要研議改善，至今卻無下文。

林修銘坦言，現行制度確實有檢討空間，目前證交所正與期交所密切研究，有很多種方式，目前不便對外說明。彭金隆強調，任何制度的變更都攸關整個資本市場的發展，針對各項健全資本市場制度，金管會都會盡力來做。