台股4月當沖再掀熱潮 定期定額連2月逼近300億大關
鉅亨網記者陳于晴 台北
台股寫下最強 4 月紀錄，單月飆漲 7203 點，叩關 4 萬點。臺灣證券交易所今 (8) 日公布 2026 年 4 月集中市場相關統計數據，雖然受整體交易天數或市場氛圍影響，總有交易戶數較上月有所回落，但當沖交易熱度依續走揚，且定期定額投資金額仍穩健維持在近 300 億元的高水位，顯示長線存股族信心依然穩健。
4 月份市場周轉率呈現下滑，但短線交易動能卻逆勢升溫。根據證交所統計，4 月平均每日當沖戶數又突破 20 萬大關，來到 20 萬 2228 戶，高於 3 月的 19.2 萬戶；當沖成交值占比也從小幅升至 37.19%。
在投資人結構方面，自然人 (散戶) 依然是台股的中流砥柱，4 月成交值比重微幅成長至 53.02%。外資成交值比重則持穩在 36.31%，與上月相比變動不大。
在參與人數部分，4 月份有交易戶數為 569 萬 5041 戶，較 3 月份的 623 萬戶明顯減少約 54 萬戶，推估可能受到清明連假影響或投資人轉趨觀望。
儘管 4 月 ETF 成交值占比小幅降至 8.09%，但象徵散戶長線布局的定期定額投資金額表現依舊亮眼。4 月份定期定額總額達 290.7 億元，雖然較 3 月歷史高點微幅減少約 2.5 億元，但已連續兩個月站穩 290 億元關卡，顯示國人透過定期定額投入股市的習慣已成定局，未受短期波動影響。
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