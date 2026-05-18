鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-18 15:59

隨著在台外籍工作者持續成長已逼近 90 萬人，全家 (5903-TW) 最新指出，移工是高品質的潛在金融客戶，將攜手轉投資全盈支付加強拓展相關業務，全盈 + PAY 推出支援六國語言的電子錢包服務，並串聯近 200 個移工商店支付據點，拚打造更友善的金融環境。

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全家指出，移工不再僅是短期訪客，逐漸成為參與台灣日常生活的重要一員，據統計，移工每月在台的消費潛力高達 174 億元，年產值突破千億，而移工在台的日常消費場景集中於便利商店、電信和基礎生活圈，多數因在台缺乏與傳統銀行的過往信用紀錄，日常消費與跨境匯款高度依賴現金。

全家便利商店數據創研部部長黃士杰觀察，外國工作者規律跨境匯款的背後，是穩定的經濟實力和家庭責任感，也是具潛力的金融客戶，為解決外國工作者的金融需求，全家透過龐大的零售數據與顧客關係管理系統，攜手全盈 + PAY 推出支援六國語言的電子錢包服務，並串聯起近 200 個移工商店支付據點。

對於未來展望，全盈支付總經理劉美玲認為，金融發展逐步成涵蓋傳統實體金融、數位虛擬金融和區塊鏈為核心的新型架構，面對台灣市場競爭加劇，全盈 + PAY 積極開展新客群，並將電子支付功能擴展至更多合作夥伴及多元生態圈，來開拓差異化成長動能。