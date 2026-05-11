鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-11 20:01

台股站上 4 萬點，市場交投熱絡，投資人利用 ETF、股票質押再投入股市的現象日益普及，帶動券商不限用途借貸款項需求激增。民進黨立委李坤城今 (11) 日於立法院財政委員會質詢，關注券商借貸水位是否趨於飽和，以及放寬融通限額的研議進度。證交所董事長林修銘回應，目前正與公會協商，預計在 2 至 3 個月內提出研議結果。

台股質押潮湧現！券商爭取放寬借貸上限 證交所：2至3個月內提評估方案。(鉅亨網資料照)

李坤城指出，目前台股融資餘額已衝破 4000 億元大關，許多投資人因手上現金不足，選擇將持有的 ETF 進行質押貸款「借錢投資」。他詢問金管會，針對券商公會建議放寬「融通總金額不得超過淨值 4 倍 (400%)」的規定，目前進度為何？

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金管會主委彭金隆表示，融資上升反映了市場熱度，業者確實已透過法規調適平台提出放寬倍數及調整負債淨值比的建議。雖然目前法規上限是 4 倍，但全體券商的平均水位僅約 1.6 倍，部分券商因內控縮減或業務量大，感受較為吃緊，目前已交由證交所進行研議。

針對外界盛傳國內 11 家主要券商中，已有 10 家的不限用途款項借貸水位接近飽和，甚至出現券商到處找錢、考慮調升利率等現象。對此，林修銘澄清「並沒有這回事」。

林修銘解釋，目前證券商整體的營運韌性與資金水位仍在安全範圍內，並未出現資金見底的困境。他強調，證交所已要求券商必須落實 KYC(了解客戶) 與風險控管，不應僅依賴銀行端控管風險。