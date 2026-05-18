鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-18 08:51

阿聯官員 17 日（周日）表示，國內一座核電站因無人機襲擊引發火災。沙烏地阿拉伯也說攔截了三架無人機。在結束伊朗戰爭的努力看似陷入僵局之際，美國總統川普警告，伊朗必須「迅速」採取行動。

據《路透社》報導，阿聯官員稱，正在調查無人機襲擊的來源，並稱阿聯完全有權對這種「恐怖襲擊」作出回應。阿聯總統一位外交顧問表示，無論襲擊是「主要肇事者」還是代理人發動， 都代表局勢升級。

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阿布達比媒體辦公室稱，突破阿聯防空系統的無人機擊中了巴拉卡核電站內圍區域外的發電機，輻射安全未受影響，未造成人員傷亡。

阿聯聯邦核監管局隨後確認，核電站安全狀況良好，襲擊未導致放射性物質外洩。

阿聯國防部說，另外兩架無人機已被擊落，並表示這些無人機是從「西部邊境」起飛。該部未作進一步說明。

沙國表示，攔截的三架無人機是從伊拉克領空飛入，並警告沙國將採取必要行動措施，應對任何侵犯主權和安全的企圖。

4 月美伊停火協議生效以來，伊朗衝突期間的敵對行動已大幅減少，但仍有無人機從伊拉克向沙國、科威特等波斯灣國家發射。