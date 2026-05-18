鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-18 12:22

SpaceX 正積極準備首次公開募股 (IPO)，據市場消息指出，最快可能於下周向美國證管會提交上市申請文件，並在下 (6) 月 12 日掛牌上市，消息傳出後，今 (18) 日多檔低軌衛星股逆勢上揚，也激勵光纖被動元件廠萊德光電 - KY(7717-TW) 一掃上周陰霾，開高走高，盤中價增上揚攻上漲停價 666 元。

近 6 期 SpaceX 題材持續發酵，包括星鏈 (Starlink) 衛星部署、太空 AI 應用、潛在 IPO 與後續發射需求等想像空間，成為推升低軌衛星概念股走強的主要動能。

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據外電報導指出，SpaceX 股東已批准 1 拆 5 股票分割，並傳最快可能於下 (6) 月 12 日在那斯達克市場掛牌，目標估值上看約 1.75 兆美元，募資規模可能達 750 億美元，若順利成行，有望成為史上最大規模 IPO 之一。

萊德光電執行長沈培生今 (2026 年) 3 月在法說上也表示，目前低軌衛星通訊為太空經濟起手式，萊德光電具備高成長潛力，若後續 AI 資料中心丟到外太空進行通訊，需求量能有望更大，萊德光電受惠 AI、低軌衛星雙引擎，有望持續增加需求。

法人表示，萊德光電關注低軌衛星題材多，衛星通訊客戶訂單今 (2026) 年第 1 季年增接近翻倍，訂單出貨周期約 6-8 周，訂單能見度已看到今年第 3 季，整體營運展望。